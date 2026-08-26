Odbornici u Doboju sutra o rebalansu budžeta od 132,8 miliona KM

Skupština grada Doboja razmatraće sutra prijedlog rebalansa budžeta od 132,8 miliona KM.

Izvor: Ustupljena fotografija, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Odbornici Skupštine grada Doboja sutra će na sjednici razmatrati prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu u iznosu od 132,8 miliona KM, koji je veći od postojećeg za oko 49,7 miliona KM.

Kolegijum Skupštine je za dnevni red 16. redovne sjednice predložio 15 tačaka.

Odbornici će raspravljati o šestomjesečnom izvršenju budžeta grada.

Biće riječi i o radu Javne predškolske ustanove "Majke Jugović" za 2025/2026. godinu, te privremenom ustupanju dijela objekta u svojini grada Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za potrebe Jedinice žandarmerije Policijske uprave Doboj.

Početak sjednice zakazan je za 10.00 časova u maloj sali Slobomir P Univerziteta.

Podsjetimo, ovaj potez vlasti u Doboju ranije je naišao na kritike iz opozicije.Odbornik Srpske demokratske stranke u Skupštini grada Doboja Stefan Gavrić poručio je da rebalans budžeta Grada Doboja, nije razvojni, već izrazito predizborni dokument, čiji je cilj da se milionima maraka iz republičkog budžeta obezbijedi politička prednost SNSD-a nekoliko mjeseci pred opšte izbore.

On je istakao da je posebno sporno što se desetine miliona planiraju kroz stavke koje ostavljaju ogroman prostor za netransparentno trošenje. Gavrić je upozorio i na drastično povećanje grantova, jer se, kako kaže, upravo tu krije najveći rizik od političke zloupotrebe javnog novca.