Oštre kritike iz SDS-a: "Doboj ne smije biti izborni bankomat SNSD-a"

Odbornik SDS-a Stefan Gavrić tvrdi da je povećanje budžeta Doboja na 132,8 miliona KM predizborni potez i poziva na potpunu transparentnost trošenja javnog novca.

Izvor: SDS

Odbornik Srpske demokratske stranke u Skupštini grada Doboja Stefan Gavrić poručio je da Nacrt rebalansa budžeta Grada Doboja, koji je danas usvojen, nije razvojni, već izrazito predizborni dokument, čiji je cilj da se milionima maraka iz republičkog budžeta obezbijedi politička prednost SNSD-a nekoliko mjeseci pred opšte izbore.

„Ovo nije rebalans budžeta, nego rebalans izborne kampanje SNSD-a. Budžet Grada Doboja povećava se sa 83,02 miliona na čak 132,8 miliona KM. To je skoro 50 miliona maraka više za svega nekoliko mjeseci. Ovoliko uvećanje budžeta ne znači da će građani živjeti bolje, nego da će SNSD raspolagati sa skoro 50 miliona maraka više koje će, bez jasnih kriterijuma i potpune transparentnosti, koristiti neposredno pred izbore“, izjavio je Gavrić.

On podsjeća da najveći dio povećanja ne dolazi od privrednog razvoja niti od većih poreskih prihoda.

„Poreski prihodi povećani su svega nekoliko procenata, dok transferi iz republičkog budžeta rastu sa 3,8 miliona na čak 38,4 miliona KM. Samo po zaključku Vlade Republike Srpske Doboj dobija dodatnih 17 miliona KM za kapitalne projekte, iako nigdje nije rečeno za koje projekte i kada će biti realizovani. Logično je pitanje - zašto baš sada? Zašto ne prošle godine ili prije dvije godine? Odgovor je očigledan - zato što su izbori za nekoliko mjeseci, pa Minić stranačkim drugarima iz Doboja daje novac, koji građani neće ni vidjeti ni osjetiti“, kaže odbornik SDS-a

Gavrić ističe da je posebno sporno što se desetine miliona planiraju kroz stavke koje ostavljaju ogroman prostor za netransparentno trošenje.

„Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada, objekata i zemljišta povećavaju se na više od 30 miliona KM. Možemo samo pretpostaviti da će gradska vlast, po oprobanom receptu, za basnoslovne cifre kupovati zemljište i poslovne prostore od dobojskih dvorskih firmi, onih istih kojima gradsko zemljište prodaje u bescijenje. Istovremeno se za sportsku dvoranu ponovo izdvaja 8,5 miliona KM. To je dvorana za koju su nova sredstva obezbjeđivana više puta, čiji su rokovi za izgradnju probijeni godinama, a građani je i dalje ne mogu koristiti. Umjesto odgovornosti za kašnjenja, dobijamo nova milionska izdvajanja“, jasan je Gavrić:

On navodi još dva primjera.

„Sa 100.000 na 760.000 KM uvećana su sredstva za izgradnju i pribavljanje vanjskog osvjetljenja, trotoara, ograda, saobraćajnih znakova. Šta će uraditi sa tolikim novcem nisu objasnili? Istovremeno su u Odjeljenju za strateško planiranje, evropske integracije i lokalni ekonomski razvoj izdvajanja za stručne usluge podigli sa 25.000 na čak 234.000 KM. Ako toliko moraju plaćati stručne usluge ko onda radi u tom odjeljenju i ima li u njemu iko ko je stručan za bilo šta?“

Gavrić posebno upozorava na drastično povećanje grantova, jer se, kako kaže, upravo tu krije najveći rizik od političke zloupotrebe javnog novca.

„Tekući grantovi sportskim organizacijama i udruženjima povećavaju se sa 500.000 na čak 2.000.000 KM. Grantovi organizacijama i udruženjima rastu sa 700.000 na milion KM, grantovi etničkim i vjerskim organizacijama sa 600.000 na milion KM. Niko nije protiv da se pomogne sportu, udruženjima ili vjerskim zajednicama, ali kada se ti milioni baš u izbornoj godini dijele bez objavljenih kriterijuma, planova raspodjele i spiska korisnika, onda je potpuno opravdano sumnjati da će se ta sredstva dijeliti selektivno i netransparentno, radi obezbjeđivanja političke podrške“, ističe SDS-ov odbornik i dodaje:

„Građani imaju pravo da znaju šta se to desilo pa su pojedine stavke preko noći porasle i po devet ili deset puta. Za svaku marku iz budžeta mora postojati jasno obrazloženje, a ne samo politička odluka.“

On je pozvao gradsku vlast da prije usvajanja rebalansa objavi kompletan spisak svih kapitalnih projekata, korisnika grantova, kriterijume za dodjelu sredstava i plan javnih nabavki.

„Građani Doboja neće bolje živjeti samo zato što je budžet veći za 50 miliona maraka. Bolje će živjeti tek onda kada svaka marka bude utrošena transparentno i u njihovom interesu, a ne u interesu jedne političke stranke. Doboj ne smije biti izborni bankomat SNSD-a“, zaključio je Gavrić.