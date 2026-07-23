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Doboj povećava budžet za skoro 50 miliona KM: Opozicija tvrdi da je riječ o predizbornom potezu

Doboj povećava budžet za skoro 50 miliona KM: Opozicija tvrdi da je riječ o predizbornom potezu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Skupština grada Doboj usvojila je Nacrt rebalansa budžeta vrijedan 132,8 miliona KM, što je povećanje od 49,7 miliona KM, dok SDS tvrdi da je riječ o predizbornom potezu.

KM - konvertibilne marke - novac Izvor: Ustupljena fotografija, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Skupština grada Doboj usvojila je Nacrt rebalans budžeta u iznosu od 132,8 miliona KM, koji je uvećan za 49,7 miliona KM u odnosu na tekući budžet.

Zamjenik gradonačelnika Dijana Kalenić rekla je novinarima da je u strukturi uvećanja budžeta najveći iznos od transfera Vlade Republike Srpske od oko 34,6 miliona KM, kao i ostvareni prihodi ovog grada.

Kalenićeva je navela da će sredstva biti utrošena na kapitalne projekte proširenja vodovodnih i kanalizacionih kapaciteta, modernizaciju saobraćajnica, uključujući izgradnje kružnog toka kod nove bolnice i optimalizaciju kružnog toka kod takozvanog Japanskog mosta sa dva dodatna kraka.

Prema njenim riječima, pristupa se radovima i na uređenju takozvanog Sforovog puta, a predviđena su i dodatna novčana sredstva za finansijsku podršku studentima, učenicima i istaknutim pojedincima, sportskim klubovima, boračkim kategorijama.

Odbornik SDS-a Stefan Gavrić ocijenio je predizbornim usvojeni Nacrt budžeta, za koji kaže da nije razvojan, investicioni ili na korist građana s obzirom da grad u okolnostima uvećanih grantovskih davanja nije značajno uvećao svoje prihode.

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Tagovi

SDS Doboj budžet

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Hvala što ste poslali vijest.

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