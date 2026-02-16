Skok od preko 40 odsto: Sve veći obuhvat HPV imunizacije u BiH

HPV imunizacija u Bosni i Hercegovini sve više prerasta okvire zdravstvene politike i postaje pitanje društvene odgovornosti, poručeno je sa Foruma HPV imunizacije 2026, održanog uz učešće oko stotinu ljekara i predstavnika udruženja pacijenata iz cijele zemlje.

Tokom 2025. godine u Bosni i Hercegovini primijenjeno je ukupno 5.849 prvih doza HPV vakcine (Federacija BiH 4.549, Republika Srpska 1.300), što predstavlja rast od približno 41% u odnosu na prethodnu godinu. U 2024. godini dato je 4.155 prvih doza (FBiH 3.096, RS 1.059).

Iako je evidentan pozitivan trend, podaci istovremeno ukazuju da postoji dodatni prostor za povećanje vakcinalnog obuhvata i jačanje preventivnih programa.

„Kao što znate, humani papiloma virusi ne biraju ni uzrast, ni pol, ni granice, ali mi treba da biramo odluke koje se temelje na znanju i na odgovornosti. Zaista vakcine spašavaju život“, poručila je doktorica Radmila Stevandić-Begović iz Doma zdravlja Banja Luka, naglašavajući univerzalnu prirodu rizika, ali i univerzalnu dostupnost rješenja.

Poruka odgovornosti dodatno je naglašena kroz stav da svaka propuštena prilika ima dugoročne posljedice.

„HPV vakcinacija više nije pitanje izbora sistema, nego odgovornosti društva, jer svaka propuštena doza danas znači potencijalno oboljenje sutra“, istakao je doktor Denis Zjajo iz Doma zdravlja Jajce.

Dodao je da iskustvo manjih sredina pokazuje kako organizacija, jasna preporuka ljekara i posvećenost mogu donijeti mjerljive rezultate.

„Prevencija karcinoma počinje od jasne preporuke ljekara, a završava zdravom generacijom djece koju smo na vrijeme zaštitili.“

Poseban iskorak u prethodnom periodu zabilježen je u Kantonu Sarajevo, gdje je, prema riječima ministra zdravstva Enisa Hasanovića, donesena jasna odluka da se stane „na stranu nauke, znanja, struke i života“.

„Ako znamo da imamo oboljenja čiji je uzrok definisan i ako imamo način da ih spriječimo, onda nije humano i nije odgovorno prema našoj djeci da ih ostavimo da kasnije obolijevaju i umiru od bolesti koje smo mogli jednostavno i efikasno spriječiti“, naglasio je Hasanović.

Stručnjaci su istakli da je povjerenje temelj uspješne imunizacije.

„Roditelji imaju pravo da imaju dileme, ali odgovore je potrebno tražiti od stručnjaka. Izborom da ne vakcinišu djecu, roditelji preuzimaju nepotreban rizik da djeca obole od opasnih bolesti koje mogu značajno utjecati na kvalitetu njihovog života“, poručila je doktor Jelena Đaković Dević, specijalista epidemiologije iz Instituta za zdravstvo Republike Srpske.

Zaključci foruma su jasni - potrebno je nastaviti sistematski podizati svijest među roditeljima, jačati edukaciju i promociju HPV imunizacije te osigurati što veću dostupnost vakcine. Naglašen je i multisektorski pristup, uz aktivno uključivanje škola, profesionalnih udruženja i šire društvene zajednice.

"Poruka je jedinstvena. Prevencija karcinoma uzrokovanih HPV-om je dostižan cilj. Put do tog cilja vodi kroz jasnu preporuku ljekara, otvoren dijalog sa roditeljima i dosljednu primjenu programa imunizacije", saopšteno je.

Program HPV vakcinacije počeo je krajem 2022. godine sa pilot projektom u Kantonu Sarajevo, a od marta 2023. dostupan je u cijeloj Bosni i Hercegovini. Do sada je dato oko 15.000 prvih doza u BiH.

