logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skok od preko 40 odsto: Sve veći obuhvat HPV imunizacije u BiH

Skok od preko 40 odsto: Sve veći obuhvat HPV imunizacije u BiH

Autor Dragana Božić
0

HPV imunizacija u Bosni i Hercegovini sve više prerasta okvire zdravstvene politike i postaje pitanje društvene odgovornosti, poručeno je sa Foruma HPV imunizacije 2026, održanog uz učešće oko stotinu ljekara i predstavnika udruženja pacijenata iz cijele zemlje.

Sve veći obuhvat HPV imunizacije u BiH Izvor: Mondo/Slaven Petković

Tokom 2025. godine u Bosni i Hercegovini primijenjeno je ukupno 5.849 prvih doza HPV vakcine (Federacija BiH 4.549, Republika Srpska 1.300), što predstavlja rast od približno 41% u odnosu na prethodnu godinu. U 2024. godini dato je 4.155 prvih doza (FBiH 3.096, RS 1.059).

Iako je evidentan pozitivan trend, podaci istovremeno ukazuju da postoji dodatni prostor za povećanje vakcinalnog obuhvata i jačanje preventivnih programa.

„Kao što znate, humani papiloma virusi ne biraju ni uzrast, ni pol, ni granice, ali mi treba da biramo odluke koje se temelje na znanju i na odgovornosti. Zaista vakcine spašavaju život“, poručila je doktorica Radmila Stevandić-Begović iz Doma zdravlja Banja Luka, naglašavajući univerzalnu prirodu rizika, ali i univerzalnu dostupnost rješenja.

Poruka odgovornosti dodatno je naglašena kroz stav da svaka propuštena prilika ima dugoročne posljedice.

„HPV vakcinacija više nije pitanje izbora sistema, nego odgovornosti društva, jer svaka propuštena doza danas znači potencijalno oboljenje sutra“, istakao je doktor Denis Zjajo iz Doma zdravlja Jajce.

Dodao je da iskustvo manjih sredina pokazuje kako organizacija, jasna preporuka ljekara i posvećenost mogu donijeti mjerljive rezultate.

„Prevencija karcinoma počinje od jasne preporuke ljekara, a završava zdravom generacijom djece koju smo na vrijeme zaštitili.“

Izvor: Forum HPV imunizacija

Poseban iskorak u prethodnom periodu zabilježen je u Kantonu Sarajevo, gdje je, prema riječima ministra zdravstva Enisa Hasanovića, donesena jasna odluka da se stane „na stranu nauke, znanja, struke i života“.

„Ako znamo da imamo oboljenja čiji je uzrok definisan i ako imamo način da ih spriječimo, onda nije humano i nije odgovorno prema našoj djeci da ih ostavimo da kasnije obolijevaju i umiru od bolesti koje smo mogli jednostavno i efikasno spriječiti“, naglasio je Hasanović.

Stručnjaci su istakli da je povjerenje temelj uspješne imunizacije.

Roditelji imaju pravo da imaju dileme, ali odgovore je potrebno tražiti od stručnjaka. Izborom da ne vakcinišu djecu, roditelji preuzimaju nepotreban rizik da djeca obole od opasnih bolesti koje mogu značajno utjecati na kvalitetu njihovog života“, poručila je doktor Jelena Đaković Dević, specijalista epidemiologije iz Instituta za zdravstvo Republike Srpske.

Zaključci foruma su jasni - potrebno je nastaviti sistematski podizati svijest među roditeljima, jačati edukaciju i promociju HPV imunizacije te osigurati što veću dostupnost vakcine. Naglašen je i multisektorski pristup, uz aktivno uključivanje škola, profesionalnih udruženja i šire društvene zajednice.

"Poruka je jedinstvena. Prevencija karcinoma uzrokovanih HPV-om je dostižan cilj. Put do tog cilja vodi kroz jasnu preporuku ljekara, otvoren dijalog sa roditeljima i dosljednu primjenu programa imunizacije", saopšteno je.

Program HPV vakcinacije počeo je krajem 2022. godine sa pilot projektom u Kantonu Sarajevo, a od marta 2023. dostupan je u cijeloj Bosni i Hercegovini. Do sada je dato oko 15.000 prvih doza u BiH.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

HPV vakcinacija forum BiH imunizacija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ