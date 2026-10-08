Nesvakidašnji incident zbog nemara na putevima BiH: Vozaču armatura iz asfalta potpuno probila gumu

Na glavnoj saobraćajnici u Sarajevu, svega nekoliko desetina metara od Autobuske stanice, jedan vozač doživio je krajnje neugodnu i opasnu situaciju koja mu je nanijela veliku materijalnu štetu.
Vozeći se ovom prometnom dionicom, vozač nije uspio na vrijeme da uoči armaturu koja je opasno stršila direktno iz ceste. Posljedice ovog nevjerovatnog propusta u održavanju infrastrukture bile su katastrofalne za njegovo vozilo - debela metalna šipka duboko se zabila u gazni sloj pneumatika i potpuno probila točak.
Ovakve scene na gradskim ulicama s pravom izazivaju ogorčenje građana i otvaraju ozbiljno pitanje odgovornosti nadležnih za sigurnost učesnika u saobraćaju.
Sudeći prema dosadašnjoj praksi i stanju na terenu, za nastalu štetu na automobilu, kao i za ovakav nemar, teško da će iko od nadležnih snositi odgovornost, te će troškovi sanacije najvjerovatnije pasti isključivo na teret vlasnika vozila.