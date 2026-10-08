logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nesvakidašnji incident zbog nemara na putevima BiH: Vozaču armatura iz asfalta potpuno probila gumu 1

Nesvakidašnji incident zbog nemara na putevima BiH: Vozaču armatura iz asfalta potpuno probila gumu

Autor Dušan Volaš
1

Na glavnoj saobraćajnici u Sarajevu, svega nekoliko desetina metara od Autobuske stanice, jedan vozač doživio je krajnje neugodnu i opasnu situaciju koja mu je nanijela veliku materijalnu štetu.

Vozaču u Sarajevu armatura iz asfalta potpuno probila gumu Izvor: Prinscreen/YouTube/Avaz TV

Vozeći se ovom prometnom dionicom, vozač nije uspio na vrijeme da uoči armaturu koja je opasno stršila direktno iz ceste. Posljedice ovog nevjerovatnog propusta u održavanju infrastrukture bile su katastrofalne za njegovo vozilo - debela metalna šipka duboko se zabila u gazni sloj pneumatika i potpuno probila točak. 

Ovakve scene na gradskim ulicama s pravom izazivaju ogorčenje građana i otvaraju ozbiljno pitanje odgovornosti nadležnih za sigurnost učesnika u saobraćaju.

Sudeći prema dosadašnjoj praksi i stanju na terenu, za nastalu štetu na automobilu, kao i za ovakav nemar, teško da će iko od nadležnih snositi odgovornost, te će troškovi sanacije najvjerovatnije pasti isključivo na teret vlasnika vozila.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćaj guma Sarajevo automobil

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Ako mu je ovo guma, odmah kazna, 2 mm gazeći sloj

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ