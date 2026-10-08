Nesvakidašnji incident zbog nemara na putevima BiH: Vozaču armatura iz asfalta potpuno probila gumu

Na glavnoj saobraćajnici u Sarajevu, svega nekoliko desetina metara od Autobuske stanice, jedan vozač doživio je krajnje neugodnu i opasnu situaciju koja mu je nanijela veliku materijalnu štetu.

Izvor: Prinscreen/YouTube/Avaz TV

Vozeći se ovom prometnom dionicom, vozač nije uspio na vrijeme da uoči armaturu koja je opasno stršila direktno iz ceste. Posljedice ovog nevjerovatnog propusta u održavanju infrastrukture bile su katastrofalne za njegovo vozilo - debela metalna šipka duboko se zabila u gazni sloj pneumatika i potpuno probila točak.

Ovakve scene na gradskim ulicama s pravom izazivaju ogorčenje građana i otvaraju ozbiljno pitanje odgovornosti nadležnih za sigurnost učesnika u saobraćaju.

Sudeći prema dosadašnjoj praksi i stanju na terenu, za nastalu štetu na automobilu, kao i za ovakav nemar, teško da će iko od nadležnih snositi odgovornost, te će troškovi sanacije najvjerovatnije pasti isključivo na teret vlasnika vozila.