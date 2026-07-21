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Pobilo se više osoba: Zbog tuče zaustavljen saobraćaj na putu Sarajevo–Sokolac

Pobilo se više osoba: Zbog tuče zaustavljen saobraćaj na putu Sarajevo–Sokolac

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Na magistralnom putu Sarajevo–Sokolac, u mjestu Rogoušići, obustavljen je saobraćaj nakon fizičkog sukoba više osoba. Policija je na terenu, a uviđaj je u toku.

Tuča Izvor: Srna

Na magistralnom putu Sarajevo–Sokolac, u mjestu Rogoušići, danas je došlo do potpune obustave saobraćaja nakon fizičkog sukoba više osoba.

Prema informacijama dopisnika Srne, na ovoj dionici formirane su kolone u kojima se nalaze brojni putnički automobili, autobus, ali i svatovska kolona.

Policija na terenu, uviđaj u toku

Na mjestu događaja nalazi se policija koja obavlja uviđaj, zbog čega je saobraćaj u potpunosti obustavljen.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je prethodilo fizičkom sukobu, niti da li ima povrijeđenih.

Više detalja o okolnostima incidenta očekuje se nakon završetka policijskog uviđaja.

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Tagovi

Sarajevo Sokolac tuča incident saobraćaj

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