Pobilo se više osoba: Zbog tuče zaustavljen saobraćaj na putu Sarajevo–Sokolac

Na magistralnom putu Sarajevo–Sokolac, u mjestu Rogoušići, obustavljen je saobraćaj nakon fizičkog sukoba više osoba. Policija je na terenu, a uviđaj je u toku.

Izvor: Srna

Na magistralnom putu Sarajevo–Sokolac, u mjestu Rogoušići, danas je došlo do potpune obustave saobraćaja nakon fizičkog sukoba više osoba.

Prema informacijama dopisnika Srne, na ovoj dionici formirane su kolone u kojima se nalaze brojni putnički automobili, autobus, ali i svatovska kolona.

Policija na terenu, uviđaj u toku

Na mjestu događaja nalazi se policija koja obavlja uviđaj, zbog čega je saobraćaj u potpunosti obustavljen.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je prethodilo fizičkom sukobu, niti da li ima povrijeđenih.

Više detalja o okolnostima incidenta očekuje se nakon završetka policijskog uviđaja.