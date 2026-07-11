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Dvojica Prijedorčana prijavljena nakon tuče u Kozarcu

Dvojica Prijedorčana prijavljena nakon tuče u Kozarcu

Autor Nikolina Damjanić
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Nakon tuče ispred ugostiteljskog objekta u Kozarcu, u kojoj su povrijeđena dvojica muškaraca iz Prijedora, policija će protiv njih podnijeti izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu zbog sumnje da su počinili krivična djela teška tjelesna povreda i tjelesna povreda.

2.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Prijedor, policiji je juče oko 3.40 časova prijavljeno da je ispred jednog ugostiteljskog objekta u Kozarcu u toku fizički sukob između dva lica.

Izlaskom na lice mjesta utvrđeno je da su u sukobu učestvovali A.F. i A.Dž., oba iz Prijedora, koji su tom prilikom zadobili tjelesne povrede.

Daljom istragom utvrđeno je da postoji osnov sumnje da je A.F. počinio krivično djelo teška tjelesna povreda, dok se A.Dž. sumnjiči za krivično djelo tjelesna povreda.

Protiv osumnjičenih će Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

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Tagovi

Prijedor Kozarac tuča

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