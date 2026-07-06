Šesto izdanje Jelen Garden Festa završeno je u fantastičnoj atmosferi, još jednom potvrdivši da je riječ o jednom od najznačajnijih muzičkih događaja u regiji.

Izvor: Garden Fest / Promo

Još jedno izdanje Garden Festa završeno je uz mnogo emocija, odlične muzike i obećanje da će se ova festivalska priča nastaviti i naredne godine.

Tokom dvije festivalske večeri u Ljetnoj bašti u Prijedoru, publika je zajedno sa izvođačima stvorila atmosferu koja će se dugo pamtiti.

Prvo veče opravdalo je očekivanja brojne publike koja je do posljednjeg mjesta ispunila prostor Ljetne bašte i uživala u sjajnim nastupima. Tokom večeri na bini su se smjenjivali Vojko V, Edo Maajka, Rundek & "Ekipa" i Zoster, koji su svojim hitovima napravili atmosferu za pamćenje.

Publika je od prvih taktova pjevala zajedno sa izvođačima, a odlična energija i pozitivna atmosfera obilježili su početak ovogodišnjeg festivala. Nakon nastupa, izvođači nisu krili oduševljenje prijemom prijedorske publike.

Frontmen grupe Zoster Mario Knezović istakao je da se u Prijedor uvijek rado vraća.

„Nama je ovo treći ili četvrti put u Prijedoru i uvijek se osjećamo kao kod kuće. Ljudi su srdačni, publika je sjajna i drago nam je što smo ponovo dio Garden Festa“, rekao je Knezović.

Dobro raspoloženje nije krio ni Darko Rundek, koji je zajedno sa publikom još jednom pokazao zašto njegovi koncerti imaju posebnu emociju. "Bilo je lijepo. Dio publike je odrastao uz hitove Haustora, a dio ih tek otkriva. Zaista fina publika i ugodan ambijent", dodao je Rundek.

Vidi opis Završen 6. Garden Fest – dvije večeri vrhunske muzike i sjajne atmosfere (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Garden Fest / Promo Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Garden Fest / Promo Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Garden Fest / Promo Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Garden Fest / Promo Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Garden Fest / Promo Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Garden Fest / Promo Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Garden Fest / Promo Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Garden Fest / Promo Br. slika: 8 8 / 8

Edo Maajka istakao je da je energija publike bila izuzetna, naglasivši da su ovakvi koncerti razlog zbog kojeg se uvijek rado vraća pred svoju publiku.

Vojko V je, u svom prepoznatljivom stilu, zahvalio publici na energiji i odličnom raspoloženju, poručivši da su ovakvi nastupi uvijek među onima koji se dugo pamte.

Drugu festivalsku noć obilježili su nastupi Pekija, Brkova, Bombaj štampe i Mileta Kekina & Benda, koji su publici priredili nezaboravno veče ispunjeno hitovima, emocijama i odličnom energijom. Ni desetominutni ljetni pljusak nije uspio pokvariti raspoloženje. Publika je ostala uz svoje omiljene izvođače, a čim je kiša prestala, pjesma i dobra atmosfera nastavili su se još jače.

Jedno od najtraženijih imena nove generacije trap scene, mladi reper i producent Peki otvorio je drugu noć festivala, te je nakon nastupa istakao da je uživao u energiji prijedorske publike i da je upravo ovakva atmosfera razlog zbog kojeg se izvođači rado vraćaju na festivale poput Garden Festa.

Frontmen benda Branko Đurić Đuro rekao je da je publika od prvog do posljednjeg takta pjevala zajedno s bendom, naglasivši da je uvijek zadovoljstvo nastupati pred publikom koja iskreno živi muziku.

Vidi opis Završen 6. Garden Fest – dvije večeri vrhunske muzike i sjajne atmosfere (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Garden Fest / Promo Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Garden Fest / Promo Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Garden Fest / Promo Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Garden Fest / Promo Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Garden Fest / Promo Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Garden Fest / Promo Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Garden Fest / Promo Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Garden Fest / Promo Br. slika: 8 8 / 8

„Super je bilo. Ljudi su bili predivni. Zaljubljen sam u ovu publiku. Dugo nismo imali takvu publiku. Mi smo uživali i ovo moramo obavezno još jednom ponoviti,“ dodao je Đuro.

Mile Kekin je više puta nastupao na Garden Festu, te je istakao da se uvijek ugodno osjeća u Prijedoru, koji ima fantastičnu publiku.

„Ove godine mi je bilo još bolje i izazovnije. Na početku je kiša malo padala, a kad se to desi, onda je i veći zadatak pred tobom, jer trebaš dići publiku, koja je pokisla, ali je super kada uspiješ u tome i kada svi doživimo kolektivnu katarzu,“ istakao je Kekin.

Frontmen Brkova Šemso 69 nije krio oduševljenje atmosferom u Prijedoru, istakavši da je publika bila glasna, raspjevana i puna energije od početka do kraja koncerta, te da se bend uvijek raduje nastupima pred ovakvom publikom.

Organizatori ističu da su ovogodišnjim izdanjem više nego zadovoljni te da je festival još jednom opravdao očekivanja.

„Hvala svim posjetiocima koji su bili dio ovogodišnjeg Jelen Garden Festa i još jednom pokazali zašto imamo najbolju publiku. Veliko hvala svim izvođačima koji su svojim nastupima učinili da ovogodišnje izdanje bude posebno, kao i svima koji su nam pružili podršku u organizaciji festivala. Vidimo se i naredne godine na Garden Festu“, poručili su organizatori.

(Mondo)