Edo Maajka, Zoster, Vojko V… Garden Fest donosi spektakl u Prijedor

Autor N.D.
0

U Prijedoru će 3. i 4. jula biti održan muzički festival Garden Fest, koji će i ove godine u Ljetnoj bašti okupiti brojna domaća i regionalna muzička imena.

Program Garden Festa 2026 Izvor: Garden Fest / Promo

Festival, koji je prošle godine obilježio pet godina postojanja, nastavlja tradiciju okupljanja velikih domaćih i regionalnih muzičkih imena i i ove godine priprema bogat muzički program.

Prvog dana festivala, 3. jula, nastupaju Edo Maajka, Zoster, Vojko V i Darko Rundek sa ekipom.

Drugog dana, 4. jula, publiku očekuju nastupi bendova Brkovi i Bombaj Štampa, kao i izvođača Mile Kekin i Hiljson Mandela.

Ulaznice za festival dostupne su u ograničenim količinama po promo cijenama: jednodnevna karta košta 20 KM, dok je dvodnevna 35 KM, a prodaja se vrši putem sistema Gigstix.

Organizatori poručuju da će prepoznatljiva atmosfera Ljetne bašte, jaka regionalna scena i kvalitetna produkcija i ove godine učiniti Garden Fest jednim od ključnih ljetnih događaja u regionu.

