Zbog Dana žalosti: Drugo veče Garden festivala umjesto u subotu biće održano u nedjelju

Umjesto u subotu, drugo festivalsko veče biće održano u nedjelju, 5. jula

Izvor: Garden Fest / Promo

Organizatori Jelen Garden Festa saopštili su da je, u skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske o proglašenju Dana žalosti u subotu, 4. jula, pomjeren termin održavanja drugog dana ovogodišnjeg festivala.

Umjesto u subotu, drugo festivalsko veče biće održano u nedjelju, 5. jula, dok prvi dan festivala ostaje prema ranije utvrđenom rasporedu i biće održan u petak, 3. jula, u Ljetnoj bašti u Prijedoru.

Organizatori su saopštili i da je došlo do izmjene u programu, pa će umjesto Hiljsona Mandele drugog festivalskog dana nastupiti Peki. Ostali izvođači ostaju nepromijenjeni.

Prve festivalske večeri publiku očekuju nastupi Ede Maajke, Zostera, Vojka V i Rundek Haustor & Ekipa, dok će u nedjelju nastupiti Bombaj Štampa, Brkovi, Mile Kekin & Band i Peki.

Kako su naveli organizatori, sve ulaznice kupljene za subotu, kao i dvodnevne festivalske ulaznice, važiće za novi termin održavanja drugog festivalskog dana.

Posjetioci kojima novi termin ne odgovara moći će nakon završetka festivala da ostvare povrat novca za neiskorištene ulaznice.

Karte kupljene na fizičkim prodajnim mjestima refundiraće se na istim lokacijama uz priloženu neiskorištenu ulaznicu, dok će ulaznice kupljene putem Gigstix online servisa biti automatski refundirane u danima nakon završetka Jelen Garden Festa 2026.

Dvodnevne ulaznice smatraće se neiskorištenim samo ukoliko nisu iskorištene ni prvog ni drugog festivalskog dana.

"Našoj publici, svim našim gostima i partnerima, te svima onima koji su već isplanirali svoj dolazak na 'Jelen Garden Fest' zahvaljujemo na dosadašnjoj podršci i ovim putem se izvinjavamo na poteškoćama izazvanim ovim nepredviđenim okolnostima. Vidimo se 3. i 5. jula u Ljetnoj bašti Prijedor na 'Jelen Garden Festu', najvećem muzičkom festivalu u regiji", poručili su organizatori.

Ulaznice su u promotivnoj prodaji do 2. jula. Pojedinačne dnevne karte koštaju 20 KM, dok festivalski paket za oba dana iznosi 35 KM.