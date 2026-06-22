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Bombaj Štampa stiže na Jelen Garden Fest: "Biće prava ludnica u Prijedoru"

Bombaj Štampa stiže na Jelen Garden Fest: "Biće prava ludnica u Prijedoru"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Legendarni sarajevski bend Bombaj Štampa nastupiće 4. jula na Jelen Garden Festu u Prijedoru. Publiku očekuju najveći hitovi, ali i pjesme sa novog albuma.

Bombaj Štampa nastupa na Jelen Garden Festu u Prijedoru 4. jula Izvor: Garden Fest / Promo

Prijedorska publika ovog ljeta imaće priliku da uživa u nastupu jednog od najprepoznatljivijih bendova regionalne rock scene. Bombaj štampa nastupiće 4. jula na Jelen Garden Festu u Ljetnoj bašti, donoseći veče ispunjeno bezvremenskim hitovima i energičnom atmosferom po kojoj je bend poznat širom regiona.

Bend osnovan u Sarajevu osamdesetih godina ostavio je dubok trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije, a kroz decenije djelovanja izgradio je status kultnog sastava. Ovog ljeta stiže i pred prijedorsku publiku kao jedno od najzvučnijih imena ovogodišnjeg izdanja festivala.

"Čuli smo da je Jelen Garden Fest super festival, iskreno se radujem što ovog ljeta ja i moji momci dolazimo u Prijedor", izjavio je Nedim Babović, gitarista i jedan od osnivača Bombaj Štampe.

On je najavio da će publika, osim dobro poznatih hitova, imati priliku da čuje i pjesme sa novog albuma.

"Pored naših starih hitova, publiku u Prijedoru očekuju i pjesme sa novog albuma koji smo nedavno objavili. Mogu samo da kažem da će biti prava ludnica kada moji momci zasviraju u gradu. Prijedore, vidimo se 4. jula", poručio je Babović.

Jelen Garden Fest biće održan 3. i 4. jula u prepoznatljivom ambijentu Ljetne bašte, a organizatori najavljuju dva dana vrhunske muzike i festivalske atmosfere. Prvog dana nastupiće Edo Maajka, Zoster, Vojko V i Rundek Haustor & Ekipa, dok će drugog dana publiku zabavljati Brkovi, Bombaj Štampa, Mile Kekin i Hiljson Mandela.

Ulaznice su već u prodaji po promotivnim cijenama. Jednodnevna karta košta 20 KM, dok je festivalski paket za oba dana dostupan po cijeni od 35 KM. Karte se mogu kupiti putem platforme Gigstix, kao i na prodajnim mjestima širom Republike Srpske.

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Tagovi

Garden fest Prijedor Bombaj štampa festivali

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