"U Prijedoru se osjećamo kao kod kuće": Zoster najavljuje spektakl na otvaranju Garden Festa

Jedan od najomiljenijih bendova u regionu, mostarski Zoster, nastupiće 3. jula, prve festivalske večeri Garden Festa u Prijedoru, donoseći na veliku binu dobro poznate hitove, ali i nove pjesme sa predstojećeg albuma.

Izvor: Garden Fest / Promo

Zoster već duže od dvadeset godina uspješno gradi svoj jedinstveni muzički izraz, spajajući reggae, rock, ska, blues i pop zvuk sa snažnim tekstovima koji nose duboku emociju, društvenu kritiku i životne poruke. Od svog osnivanja 2000. godine, bend predvođen Marijom Knezovićem izrastao je iz lokalnog fenomena u jedan od najvažnijih autorskih sastava na kompletnoj regionalnoj sceni.

Da kreativna energija mostarskog benda ne jenjava, potvrđuju i novi singlovi "Ne okrećem se tata", "Samo reci ne" i "Sin Tadijin", kojima Zoster zvanično najavljuje svoj šesti studijski album.

Povodom predstojećeg nastupa, Mario Knezović, frontmen grupe Zoster, nije krio uzbuđenje zbog ponovnog susreta sa publikom:

"Radujemo se dolasku u Prijedor. Evo nas opet, stižemo 3. jula. Drugu godinu zaredom sviramo na istom festivalu i zaista se osjećamo kao kod kuće kada nastupamo pred prijedorskom publikom. Svaki put nam je bilo fantastično i vjerujem da će tako biti i ovog ljeta na jednoj od najljepših bina na kojima smo ikada svirali. Na Garden Fest dolazimo sa pola novog albuma, koji izlazi u oktobru, pa će i publika u Prijedoru imati priliku da čuje naše nove pjesme. Dođite na festival, očekuje nas sjajna zabava", poručio je.

Pored Zostera, prve večeri festivala nastupiće Edo Maajka, Vojko V i Rundek & Ekipa, dok će 4. jula publiku zabavljati Brkovi, Bombaj Štampa, Mile Kekin sa bendom i Hiljson Mandela.

"Ljetna bašta i ove godine biće domaćin jednog od najvećih ljetnih muzičkih događaja u regiji. Garden Fest iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetilaca iz Prijedora, ali i brojnih gradova regiona, potvrđujući status nezaobilazne festivalske destinacije", poručuju organizatori.

Ulaznice su dostupne po promotivnim cijenama putem prodajne mreže Gigstixa. Dnevne ulaznice koštaju 20 KM, dok se festivalski paket za oba dana može kupiti po cijeni od 35 KM.