logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"U Prijedoru se osjećamo kao kod kuće": Zoster najavljuje spektakl na otvaranju Garden Festa

"U Prijedoru se osjećamo kao kod kuće": Zoster najavljuje spektakl na otvaranju Garden Festa

Autor D.V.
0

Jedan od najomiljenijih bendova u regionu, mostarski Zoster, nastupiće 3. jula, prve festivalske večeri Garden Festa u Prijedoru, donoseći na veliku binu dobro poznate hitove, ali i nove pjesme sa predstojećeg albuma.

Mostarski Zoster otvara Garden Fest: Prijedorska publika prva sluša pjesme sa novog albuma Izvor: Garden Fest / Promo

Zoster već duže od dvadeset godina uspješno gradi svoj jedinstveni muzički izraz, spajajući reggae, rock, ska, blues i pop zvuk sa snažnim tekstovima koji nose duboku emociju, društvenu kritiku i životne poruke. Od svog osnivanja 2000. godine, bend predvođen Marijom Knezovićem izrastao je iz lokalnog fenomena u jedan od najvažnijih autorskih sastava na kompletnoj regionalnoj sceni.

Da kreativna energija mostarskog benda ne jenjava, potvrđuju i novi singlovi "Ne okrećem se tata", "Samo reci ne" i "Sin Tadijin", kojima Zoster zvanično najavljuje svoj šesti studijski album.

Povodom predstojećeg nastupa, Mario Knezović, frontmen grupe Zoster, nije krio uzbuđenje zbog ponovnog susreta sa publikom:

"Radujemo se dolasku u Prijedor. Evo nas opet, stižemo 3. jula. Drugu godinu zaredom sviramo na istom festivalu i zaista se osjećamo kao kod kuće kada nastupamo pred prijedorskom publikom. Svaki put nam je bilo fantastično i vjerujem da će tako biti i ovog ljeta na jednoj od najljepših bina na kojima smo ikada svirali. Na Garden Fest dolazimo sa pola novog albuma, koji izlazi u oktobru, pa će i publika u Prijedoru imati priliku da čuje naše nove pjesme. Dođite na festival, očekuje nas sjajna zabava", poručio je.

Pored Zostera, prve večeri festivala nastupiće Edo Maajka, Vojko V i Rundek & Ekipa, dok će 4. jula publiku zabavljati Brkovi, Bombaj Štampa, Mile Kekin sa bendom i Hiljson Mandela.

"Ljetna bašta i ove godine biće domaćin jednog od najvećih ljetnih muzičkih događaja u regiji. Garden Fest iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetilaca iz Prijedora, ali i brojnih gradova regiona, potvrđujući status nezaobilazne festivalske destinacije", poručuju organizatori.

Ulaznice su dostupne po promotivnim cijenama putem prodajne mreže Gigstixa. Dnevne ulaznice koštaju 20 KM, dok se festivalski paket za oba dana može kupiti po cijeni od 35 KM.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Garden fest Prijedor festivali Zoster

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA