logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Neobična intervencija u Prijedoru: Vatrogasci izvukli dječaka iz taburea (FOTO)

Neobična intervencija u Prijedoru: Vatrogasci izvukli dječaka iz taburea (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor imali su neobičnu intervenciju tokom koje su iz taburea izvukli dječaka koji se u njemu zaglavio.

Vatrogasci izvukli dječaka iz taburea Izvor: Vatrogasci Prijedor

Na fotografijama objavljenim na njihovoj Fejsbuk stranici prikazan je tok intervencije u kojoj su vatrogasci uz pomoć alata oslobodili dijete.

Nakon uspješno obavljenog zadatka, vatrogasci su se fotografisali sa dječakom.

Ovaj događaj je još jednom pokazao da vatrogasci nisu tu samo da gase požare, već su spremni da pomognu u svakoj situaciji gdje je ugrožena bezbjednost ili dobrobit građana, posebno onih najmlađih.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prijedor vatrogasci dječak

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ