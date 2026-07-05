Neobična intervencija u Prijedoru: Vatrogasci izvukli dječaka iz taburea (FOTO)

Pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor imali su neobičnu intervenciju tokom koje su iz taburea izvukli dječaka koji se u njemu zaglavio.

Izvor: Vatrogasci Prijedor

Na fotografijama objavljenim na njihovoj Fejsbuk stranici prikazan je tok intervencije u kojoj su vatrogasci uz pomoć alata oslobodili dijete.

Nakon uspješno obavljenog zadatka, vatrogasci su se fotografisali sa dječakom.

Ovaj događaj je još jednom pokazao da vatrogasci nisu tu samo da gase požare, već su spremni da pomognu u svakoj situaciji gdje je ugrožena bezbjednost ili dobrobit građana, posebno onih najmlađih.