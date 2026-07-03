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Hapšenje u Prijedoru: Državljanin Srbije pomoću ometača signala pljačkao automobile na parkingu tržnog centra

Hapšenje u Prijedoru: Državljanin Srbije pomoću ometača signala pljačkao automobile na parkingu tržnog centra

Autor Haris Krhalić
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Policija u Prijedoru uhapsila je državljanina Srbije koji je pomoću ometača signala pljačkao automobile na parkingu tržnog centra.

hapšenje prijedor Izvor: PU Prijedor

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor uhapsili su državljanina Republike Srbije čiji su inicijali M.N., nakon što je zatečen u izvršenju krivičnog djela "Teška krađa". Osumnjičeni je razradio sistem pljačke na parkingu jednog prijedorskog tržnog centra, koristeći modernu tehnologiju kako bi pokrao vozače.

M.N. je na parking prostoru koristilo specijalni radio-uređaj za ometanje frekvencije i signala namijenjenih za daljinsko zaključavanje vozila. Kada bi vlasnici automobila izašli iz svojih vozila i pritisnuli dugme na ključu, ovaj uređaj bi blokirao signal, ostavljajući automobil potpuno otključan. Nakon što bi se vozači udaljili vjerujući da su zaključali svoj automobil, osumnjičeni je neometano ulazio u vozila i iz njih otuđivao vrijedne predmete.

Prilikom samog hapšenja, policija je kod državljanina Srbije pronašla pomenuti radio-uređaj za ometanje frekvencije, ali i falsifikovane lične dokumente Belgije koji su imali njegovu fotografiju, ali su glasili na tuđe identifikacione podatke.

Izvor: PU Prijedor

Akcija je nastavljena pretresom stambenih prostorija koje je osumnjičeni iznajmljivao za boravak na području Prijedora. U tom skrovištu policijski službenici su otkrili i oduzeli još jedan dodatni radio-uređaj za ometanje frekvencija, više mobilnih telefona, skupocjene ručne satove, zlatne dukate, gotov novac, te druge predmete koji potiču iz krivičnih djela i koji će biti iskorišteni kao dokazni materijal u predstojećem krivičnom postupku.

Osumnjičeni M.N. je predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Prijedor uz zvaničan Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima. Tereti se za tri krivična djela, i to za „Tešku krađu“, „Falsifikovanje isprave“, te „Izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namijenjenih za izvršenje krivičnih djela“.

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Prijedor hapšenje PU Prijedor

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