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Tragedija zavila Prijedor u crno: Mladi fudbaler preminuo nakon teške nesreće kod Oštre Luke

Tragedija zavila Prijedor u crno: Mladi fudbaler preminuo nakon teške nesreće kod Oštre Luke

Autor Haris Krhalić
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Mladi fudbaler Anes Vojniković (23) iz Prijedora izgubio je bitku za život u UKC-u Republike Srpske nakon teške saobraćajne nesreće u Oštroj Luci.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Mladi fudbaler Anes Vojniković (23) iz Prijedora preminuo je u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske od posljedica teške saobraćajne nesreće koja se 12. juna dogodila na magistralnom putu Prijedor - Sanski Most u Oštroj Luci.

Osim Vojnikovića, u toj saobraćajnoj nesreći povrijeđene su još tri osobe, sve iz Sanskog Mosta.

"Teško je pisati ove riječi. Mislili smo da nam se to nikad ne može desiti. Uzdrmani ogromnim bolom i tugom većom od Matsruškog Brda, moramo priznati da nisi više među nama. Bože dragi, znamo da ga ispraćamo na bolji svijet, ali teško je ne pustiti suzu za djetetom koje je imalo dom i na Vedrom polju", navodi se u emotivnoj poruci objavljenoj na društvenim mrežama.

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Tagovi

Prijedor saobraćajna nesreća

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