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"Pisma sa Bukove Kose" donose umjetnički odgovor na ekološke probleme kod Prijedora

"Pisma sa Bukove Kose" donose umjetnički odgovor na ekološke probleme kod Prijedora

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Promocija knjige "Pisma sa Bukove Kose" akademskog slikara Miroslava Stakića biće održana 29. juna u Kući Milanovića u Banjaluci. O knjizi će govoriti Ernest Zavila, Vladimir Topić i autor.

"Pisma sa Bukove Kose": Knjiga o ekološkoj borbi biće promovisana u Banjaluci Izvor: Ustupljena fotografija

Promocija knjige "Pisma sa Bukove Kose" akademskog slikara Miroslava Stakića biće održana u ponedjeljak, 29. juna, u 19 časova u Kući Milanovića u Banjaluci.

O knjizi će govoriti novinar Ernest Zavila, aktivista Vladimir Topić i autor Miroslav Stakić.

Kako su saopštili organizatori, riječ je o zbirci poetskih pisama upotpunjenih likovnim radovima, koja predstavlja jedinstvenu umjetničku cjelinu nastalu kao jedan od odgovora na, kako navode, alarmantnu ekološku situaciju na lokalitetu Bukove Kose kod Prijedora.

Izvor: Ustupljena fotografija

U pogovoru knjige, koji potpisuje dr Vedran Cvijanović, ističe se da autor u ovu borbu ne ulazi kao politički protivnik, već kao umjetnik koji reaguje na nepravdu i nastoji da sačuva zavičaj svojih predaka.

"Stakićeva središnja poruka je nedvosmislena: on želi da sačuva Bukovu Kosu, ili barem onaj njen dio koji mu pripada. Kako i sam kaže u Pismima, ovo nije borba koju je on tražio, već stanje koje ga je zateklo", navodi se, između ostalog, u pogovoru.

Miroslav Stakić rođen je 8. juna 1983. godine u Sisku, a živi i radi u Prijedoru. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji umjetnosti u Banjaluci u klasi profesora Vese Sovilja.

Autor je više samostalnih izložbi, među kojima se izdvajaju projekti "The Big Machine Art", predstavljen u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, i "Anatomija misli", održan u Studentskom kulturnom centru u Beogradu.

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Tagovi

Kuća Milanovića promocija knjiga ekologija Prijedor

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