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Tuča ispred kafića kod Banjaluke: Dvije osobe uhapšene, u sukobu učestvovali i maloljetnici

Tuča ispred kafića kod Banjaluke: Dvije osobe uhapšene, u sukobu učestvovali i maloljetnici

Autor Haris Krhalić
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Dvije osobe uhapšene su nakon tuče u mjestu Jagare kod Banjaluke, a policija je identifikovala i dva maloljetnika koji se dovode u vezu sa slučajem.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Dvije osobe uhapšene su nakon masovne tuče koja se dogodila juče u mjestu Jagare kod Banjaluke, dok su policijski službenici identifikovali i dva maloljetnika koji se dovode u vezu s ovim slučajem.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, zbog sumnje da su počinili krivično djelo „Učestvovanje u tuči“ slobode su lišeni M. DŽ. i O. Z. iz Banjaluke.

Policiji je juče oko 17.30 časova prijavljeno da je ispred jednog ugostiteljskog objekta u mjestu Jagare izbila tuča u kojoj je učestvovalo više osoba.

Po dolasku na lice mjesta, policijski službenici zatekli su dvije osobe sa vidljivim povredama. Povrijeđeni su upućeni na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, gdje su zadržani na daljem liječenju.

Tokom istrage policija je utvrdila da se u vezu s ovim događajem mogu dovesti uhapšeni M. DŽ. i O. Z., kao i dva maloljetna lica koja se sumnjiče za isto krivično djelo.

Iz Policijske uprave Banjaluka naveli su da će prema maloljetnicima biti postupano u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima Republike Srpske.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji rukovodi daljim istražnim radnjama.

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tuča Banjaluka

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