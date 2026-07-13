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Tuča u Banjaluci: Dvije osobe uhapšene nakon fizičkog obračuna

Tuča u Banjaluci: Dvije osobe uhapšene nakon fizičkog obračuna

Autor Dušan Volaš
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Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su A.M. i M.M, oba iz Banjaluke, zbog sumnje da su počinili krivično djelo tjelesna povreda.

Tuča u Banjaluci: Dvije osobe uhapšene nakon fizičkog obračuna Izvor: Shutterstock

Kako su saopštili, nadležnoj policijskoj stanici juče je, oko 00:05 časova, prijavljeno da je došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom više osoba.

Policija je odmah izašla na lice mjesta i utvrdila da je došlo do fizičkog sukoba između A.M. i M.M., prilikom kojeg su obje osobe zadobile tjelesne povrede.

Nakon hapšenja, kod osumnjičenih je izvršeno ispitivanje na prisustvo alkohola. Utvrđeno je da A.M. u organizmu ima 0,95 g/kg alkohola, dok je kod M.M. zabilježeno prisustvo od 0,83 g/kg alkohola.

O navedenom događaju obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Tagovi

tuča hapšenje Banjaluka

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