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Slovenci uhapšeni nakon tuče u restoranu kod Umaga: Napali gošće, pa prijetili policiji

Slovenci uhapšeni nakon tuče u restoranu kod Umaga: Napali gošće, pa prijetili policiji

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Dvoje državljana Slovenije uhapšeno je nakon incidenta u restoranu u Lovrečici kod Umaga, gdje su, prema navodima policije, napali gošće, a potom vrijeđali i prijetili policajcima.

Dvoje državljana Slovenije uhapšeno kod Umaga zbog napada na goste i policajce Izvor: Shutterstock

Dvoje državljana Slovenije uhapšeno je nakon incidenta u restoranu u mjestu Lovrečica kod Umaga, gdje su, prema navodima policije, fizički napali tri gošće, a potom vrijeđali i prijetili policajcima koji su intervenisali.

Istragom je utvrđeno da su 54-godišnja žena i 20-godišnji muškarac na terasi restorana napali žene starosti 86, 80 i 44 godine, koje su tom prilikom zadobile povrede.

Po dolasku policije, osumnjičeni su nastavili da viču i vrijeđaju policijske službenike, dok je žena u jednom trenutku policajcima uputila i prijetnje smrću.

Kada su joj policajci saopštili da je uhapšena, pokušala je da pobjegne, zbog čega su nad njom primijenjena sredstva prinude. Sila je upotrijebljena i nad dvadesetogodišnjakom koji je, kako navodi Policijska uprava istarska, pokušavao da je oslobodi.

Policija 54-godišnju državljanku Slovenije sumnjiči za sedam krivičnih djela, dok se dvadesetogodišnji muškarac tereti za pet krivičnih djela.

Nakon završene kriminalističke obrade, oboje osumnjičenih sinoć je predato u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

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Tagovi

Slovenija Hrvatska turisti tuča

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