Zašto turisti nose kesu u more? Trik sa plaže postao viralan

Jedan snimak sa plaže pokrenuo je raspravu među turistima - šta uraditi sa telefonom, novcem i ključevima kada svi hoće u vodu u isto vrijeme? Izgleda da je sada moderno da sve stavite u kesu i ponesete.

Izvor: Mediterranean sea .1/Shutterstock/TikTok/fjona_04

Kada na plaži dođe trenutak da svi žele da uđu u more u isto vrijeme, da li ste ikada imali poznatu dilemu? Ko će da ostane na peškiru i čuva telefon, novac, ključeve od automobila i dokumenta? Upravo zbog tog problema jedan snimak je postao viralan, jer je mladić smislio rješenje koje je mnoge nasmijalo, ali su mnogi priznali da ga potpuno razumiju.

Kako piše The Sun, jedna djevojka je objavila snimak na TikTok-u i pokazala šta je njen dečko uradio kako bi mogao bezbrižno da pliva, a da ne ostavi vrijedne stvari bez nadzora. Umjesto da zamoli nepoznate ljude na plaži da "bace oko" na njihove stvari, on ih je stavio u plastičnu kesu i ponio sa sobom u more.

Kesa je plutala pored njih u malom dušeku, dok su se oni kupali. Snimak je prikupio više od milion lajkova i pokrenuo lavinu komentara. Djevojka je uz video napisala da njen dečko previše razmišlja, pa je zato morao da stavi sve stvari u kesu i ponese ih sa sobom dok pliva.

Mnogima je prizor bio smiješan, ali je veliki broj ljudi priznao da problem nije nimalo naivan. Svako ko je ikada otišao sam na plažu ili sa društvom u kom svi žele u vodu, zna koliko je neprijatno ostaviti telefon i novčanik na peškiru.

U komentarima se brzo pojavio prijedlog koji su korisnici nazvali "balkanski metod" - vrijedne stvari se stave u kesu, napravi se mala rupa u pijesku, kesa se zakopa, a preko toga se stavi peškir. Drugi su dodali da novac, ključeve i telefon često kriju ispod odjeće ili peškira, jer im je to praktičnije nego da pitaju nepoznate ljude da im čuvaju stvari.

Zato stručniji savjeti za plažu uglavnom idu u drugom pravcu. Nosite samo ono što vam je zaista neophodno, ne ostavljajte velike sume novca na peškiru, koristite vodootpornu futrolu za telefon i dokumenta, a ako ste sami, birajte plaže sa kafićima ili mjestima gdje postoji nadzor.

(MONDO)