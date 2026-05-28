Nije ni Grčka, ni Španija: Ova evropska plaža proglašena je najboljom za 2026. godinu

Dok prvi veliki toplotni talas već zahvata Evropu, objavljena je lista najboljih plaža za 2026. godinu, a pobjednik je iznenadio mnoge putnike.

Plaža Praia de Monte Clerigo u portugalskom regionu Algarve proglašena je najboljom plažom u Evropi prema ovogodišnjoj listi organizacije European Best Destinations.

Smještena na obali Kosta Vićentina, na jugozapadu Portugala, Monte Klerigo osvojila je prvo mjesto zahvaljujući spoju netaknute prirode, mirne atmosfere i nenametljivog luksuza, daleko od prenatrpanih turističkih destinacija.

Vijest stiže u trenutku kada Evropu ove nedjelje pogađa prvi veliki toplotni talas, pa mnogi već razmišljaju o ljetnom odmoru i bijegu na more. Upravo zato je nova lista najboljih evropskih plaža za 2026. godinu izazvala veliku pažnju putnika širom kontinenta.

Organizacija European Best Destinations svake godine bira najbolje evropske plaže na osnovu više kriterijuma - prirodne ljepote, pristupačnosti, sadržaja i ukupnog utiska koji destinacija ostavlja na posjetioce. Nakon užeg izbora od 30 plaža, konačnu odluku donosi međunarodni panel putnika.

Monte Klerigo posebno je pohvaljen zbog autentične atmosfere i očuvane prirode.

Plaža se nalazi u okviru Nacionalnog parka jugozapadnog Alenteža i obale Vićentine, pa je idealna i za ljubitelje pješačkih staza i aktivnog odmora.

Pored prirodnih ljepota, važan faktor bila je i pristupačnost.

Prema podacima European Best Destinations, smještaj u ovom dijelu Portugala može biti i do tri puta jeftiniji nego u poznatijim ljetovalištima zemlje.

Drugo mjesto na listi zauzela je plaža Vutumi na grčkom ostrvu Antipaksos, koja je ujedno proglašena i najljepšom plažom Evrope zahvaljujući bijelom šljunku, kristalno čistom moru i zelenim brežuljcima koji je okružuju.

Vutumi plaža na Antipaksosu

Na trećem i četvrtom mjestu našle su se još dvije grčke destinacije - plaža Fteri na Kefaloniji i čuvena Elafonisi plaža na Kritu.

Plaža Elafonisi

Prvih pet zatvara italijanska plaža Boljasko, smještena u slikovitom ribarskom mjestu nadomak Đenove.

Na listi se našla i Španija, sa plažom Kala Meskida na Majorci, dok je sedmo mjesto pripalo plaži Kvalvika u Norveškoj, na ostrvu Moskenesoja u arhipelagu Lofoti. Ova izolovana plaža dostupna je isključivo pješačenjem, što doprinosi njenoj netaknutoj prirodi i miru.

Među deset najboljih evropskih plaža našle su se i plaža Rovinija na Krfu, turska Kaputaš plaža, kao i Paleokastrica, takođe na grčkom ostrvu Krf.

