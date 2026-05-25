Kraće destinacije i ruralni odmor postaju ljetnji hit: Evropljani hrle u ova mjesta

Sve više evropskih turista ove godine bira kraća i bliža putovanja umjesto dalekih ljetnjih odmora, dok rast cijena i promjene u navikama putovanja guraju u prvi plan ruralne i manje poznate destinacije širom Evrope.

Ljetnja turistička sezona 2026. godine donosi promjenu navika evropskih putnika, koji sve češće biraju kraća putovanja unutar svoje zemlje ili na bliže destinacije.

Prema podacima platforme Airbnb, rast cijena goriva i avionskog prevoza utiče na to da se putnici okreću bližim i pristupačnijim odmorima.

Najnoviji podaci pokazuju da će oko 25% putnika u zemljama poput Francuske, Njemačke, Švedske, Portugala i Holandije ove godine odabrati odmor u sopstvenoj zemlji.

Oni koji ipak putuju u inostranstvo, sve češće se odlučuju za kraće relacije.

U Švedskoj je, na primjer, prosječna udaljenost putovanja smanjena za 26% u odnosu na 2023. godinu i sada iznosi manje od 500 kilometara.

Sve je prisutniji i trend zajedničkog putovanja u većim grupama, pa su rezervacije za četiri i više osoba porasle u Portugalu, Španiji i Švedskoj.

Takođe, sve veću popularnost imaju ruralne destinacije - više od polovine ljetnjih rezervacija u Njemačkoj i Francuskoj odnosi se na seoske, obalne i planinske regije.

Podaci, zasnovani na rezervacijama iz početka 2025. godine za ljetnje mjesece iste godine u poređenju sa planovima za 2026, pokazuju i koje destinacije trenutno najbrže rastu u popularnosti širom Evrope.

U Italiji je u porastu interesovanje za region Trentino-Južni Tirol, poznat po Dolomitima, planinarskim stazama i brojnim jezerima.

Dolomiti

Za britanske putnike posebno je popularno i područje Veneto planina.

U Francuskoj raste interesovanje za Normandiju, posebno među turistima iz Velike Britanije i Holandije.

Baje

Region je poznat po slikovitim selima poput Buvron-en-Ož, Blanži-le-Šato i Vule-les-Rose.

Njemački turisti sve češće putuju u ruralne dijelove Švedske, uključujući gradove poput Vekša, Kalmara, Kristianstada i Jonkpinga.

Vekše

Na obali Albanije, grad Valona gotovo je udvostručio popularnost u odnosu na 2023. godinu.

Sve veće interesovanje bilježi i Madeira, koja je ranije proglašena jednom od najpopularnijih destinacija.

Madeira

Posebno je preferiraju turisti iz Holandije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Ukoliko se ovog ljeta uputite na neku od ovih destinacija, sigurni smo da se nećete pokajati jer vas tamo čekaju prelijepa priroda, mirniji odmor bez velikih gužvi i potpuno drugačije iskustvo.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)