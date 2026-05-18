Ako planirate u Španiju: Turizam se diže na novi nivo - zanimljivi hoteli, Formula 1, ali i više turističke takse

Španija u 2026. godini podiže turizam na novi nivo, od luksuznih hotela i spektakularnih atrakcija do novih taksi koje bi mogle da utiču na vaš budžet. Ako planirate ljetovanje u ovoj zemlji, obratite pažnju na ove novine.

Posjetioci Španije u 2026. godini imaće zaista veliki izbor, zahvaljujući brojnim novim hotelima, muzejima i atrakcijama.

Iako se turistički trendovi stalno mijenjaju, Španija ostaje jedno od omiljenih ljetnjih odredišta u Evropi zahvaljujući opuštenom načinu života, broju sunčanih sati i vrhunskoj gastronomiji.

Turistička ponuda ove zemlje izuzetno je raznovrsna, od planinarskih staza na Kanarskim ostrvima do kulturnih putovanja u istorijskim gradovima poput Kordobe i Granade, pa ne čudi što se mnogi turisti vraćaju iz godine u godinu.

Ako ste među njima, evo šta je novo i šta treba da znate prije putovanja.

Novi muzej posvećen Manolu Valdesu u Valensiji

Muzej Espai Manolo Valdés u Valensiji biće otvoren krajem 2026. ili početkom 2027. godine, na Pjeru 3 u Centralnom parku.

Biće to specijalizovan, besplatan muzej posvećen poznatom umetniku iz Valensije, koji će isticati njegovu povezanost sa rodnim gradom. U njemu će biti stalna, ali rotirajuća postavka retkih i do sada neizloženih skulptura i slika, uz ključna dijela, čime će muzej imati i ulogu kulturnog i konzervatorskog centra.

Posjetioci će moći da vide skulpture od aluminijuma, drveta, smole i bronze, kao i radove koji na savremen i razigran način reinterpretiraju klasične umetničke motive.

Povratak Muzeja Sorolja u Madridu

Muzej Sorolja u Madridu ponovo će biti otvoren 2026. godine, nakon zatvaranja u oktobru 2024. zbog velike rekonstrukcije i proširenja.

Kuća-atelje Hoakina Sorolje čuva bogatu kolekciju impresionističkih slika punih svjetlosti, kao i umjetnikove lične predmete, originalni namještaj i prelijepu baštu u andaluzijskom stilu koju je sam osmislio.

Formula 1 se vraća u Madrid

Madrid će ove godine preuzeti ulogu domaćina Velike nagrade Španije umesto Barselone, a prva trka zakazana je za 13. septembar.

Nova staza, duga 5,416 kilometara i nazvana "Madring", biće smještena oko sajamskog centra IFEMA. Riječ je o hibridnoj stazi koja kombinuje gradske ulice i stalne brze dionice, pa se očekuje uzbudljivo trkačko iskustvo.

Novi hotel The Hoxton u srcu Madrida

Hotel The Hoxton Madrid biće otvoren ove godine na trgu Plaza de Santa Ana, u čuvenoj Književnoj četvrti.

Smješten u istorijskoj zgradi iz 19. veka sa modernističkom fasadom iz epohe "Belle Époque", hotel će imati 192 sobe, bar na krovu i restoran u italijanskom stilu.

Luksuzni odmor na Menorki

Vestige Binidufa, luksuzni kompleks u obnovljenom imanju iz 18. vijeka na Menorki, otvoren je u aprilu ove godine.

Smješten u zelenoj dolini na imanju od 800 hektara, hotel nudi miran i autentičan boravak, sa privatnim vrtovima ili terasama uz svaku sobu, kao i spa centar sa hamamom i saunom.

Novi luksuz na Majorci

Hotel Mandarin Oriental Punta Negra na Majorci otvara se 1. juna 2026. godine na ekskluzivnom poluostrvu.

Gostima će biti na raspolaganju 131 soba, više restorana, vrhunski spa centar i spektakularan pogled na Mediteran, uz pristup privatnim uvalama.

Hotel u bivšem bioskopu u San Sebastijanu

Palacio Bellas Artes San Sebastian, luksuzni butik hotel, otvara se 1. jula u zgradi nekadašnjeg bioskopa iz 1914. godine.

Spoj istorijske arhitekture i savremenog dizajna pruža jedinstveno iskustvo inspirisano filmskom umjetnošću.

Hotel samo za odrasle na Costa del Sol

Renovirani hotel TUI Blue Yaramar u Fuengiroli otvara se u maju kao objekat namenjen isključivo odraslima.

Nudi bazen sa pogledom na more, restorane, barove, fitnes sadržaje i bogat zabavni program.

Novi butik hotel u Granadi

Gran Hotel Claridge Granada, luksuzni hotel sa pet zvjezdica, biće smješten u istorijskom centru grada, sa pogledom na katedralu i Alhambru.

Gostima će biti dostupni spa centar, bazen na krovu i vrhunska andaluzijska kuhinja.

Nova turistička taksa

Grad Vigo uvodi novu turističku taksu kako bi se izborio sa prekomjernim turizmom.

Putnici će plaćati do 2 evra po noćenju u hotelima više kategorije, dok će niže kategorije imati nešto manju taksu. Putnici sa kruzera takođe će plaćati posebnu naknadu.

Taksa stupa na snagu u oktobru ove godine i u početku će se odnositi na prve dvije noći boravka, a kasnije će biti proširena.

