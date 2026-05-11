"Ne možemo da se budimo pitajući se šta će SAD sljedeće uraditi": Španija poziva na stvaranje EU vojske

Španija je pozvala na formiranje zajedničke vojske Evropske unije i smanjenje zavisnosti od Sjedinjenih Američkih Država.

Španija je pozvala na stvaranje vojske Evropske unije, uz smanjenje zavisnosti od Sjedinjenih Američkih Država (SAD), prenosi Politiko. "Ne možemo da se budimo svako jutro pitajući se šta će SAD sljedeće uraditi", rekao je španski ministar spoljnih poslova Hoze Manuel Albares u intervjuu uoči Saveta za spoljne poslove u Briselu.

"Moramo da se oslobodimo zavisnosti. Oslobađanje od zavisnosti znači oslobađanje od prisile, bilo da se radi o carinama ili upotrebi vojne pretnje. I oslobađanje od posledica tuđih odluka", dodao je.

Osvrnuo se i na član 5 NATO-a, klauzulu o uzajamnoj odbrani koja kaže da je napad na jednog saveznika napad na sve.

"Čarolija NATO-a je u tome što ste njegov član i ništa ti se ne dešava jer se niko ne usuđuje da proveri da li član 5 zaista funkcioniše. To je ono što moramo ponovo da stvorimo - odvraćanje. Ako želiš da se petljaš sa mnom, idi negde drugde. Jer ćemo stajati zajedno", rekao je.

"Moramo da prihvatimo da Donald Tramp ima novu viziju"

Albares je rekao da su za njega "Sjedinjene Američke Države istorijski prirodni saveznik Evropljana". Međutim, dodaje, "moramo da prihvatimo da administracija Donalda Trampa ima novu viziju i nove ideje o transatlantskim odnosima".

Podsjetimo, Donald Tramp je još krajem prošle godine sugerisao da bi NATO trebalo da razmotri izbacivanje Španije iz svojih redova zato što ta zemlja zaostaje u potrošnji za odbranu.

U aprilu ove godine procurio je navodni interni mejl Pentagona sa opcijama za kažnjavanje saveznika iz NATO-a za koje se smatra da nisu podržali američke operacije u sukobu sa Iranom - uključujući i suspendovanje Španije iz Alijanse.