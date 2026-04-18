Profitirala kroz sredstva u iznosu od oko 15.000 evra? Supruzi premijera Španije prijeti 10 godina zatvora

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Sindikat 'Manos Limpias' traži 10 godina zatvora za Begonju Gomez zbog trgovine uticajem i pronevjere javnih sredstava u Španiji.

Sinsikat traži kaznu zatvora za suprugu premijera španije Izvor: JAVIE SORIANO / AFP / Profimedia

Sindikat "Manos Limpias" zatražio je kaznu od ukupno 10 godina i tri mjeseca zatvora za suprugu premijera Španije, Begonju Gomez, u okviru postupka pred sudom u Madridu, prenosi RTVE.

Prema navodima optužnice, Gomez se tereti za trgovinu uticajem i pronevjeru javnih sredstava, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Sindikat, koji u postupku učestvuje kao privatni tužilac, tvrdi da je Gomez navodno iskoristila svoj položaj kao supruga premijera kako bi uticala na osnivanje univerzitetske katedre na Univerzitetu Complutense u Madridu.

U dokumentu je navedeno i da je, prema optužbama, Gomez profitirala kroz sredstva u iznosu od oko 15.000 evra, kao i kroz komercijalizaciju softvera povezanog sa projektom.

Tužilaštvo takođe povezuje slučaj sa biznismenom Huanom Karlosom Barabesom, za kojeg se traži kazna od dvije godine i tri mjeseca zatvora zbog navodnog trgovanja uticajem u vezi sa javnim ugovorima.

Istražni sudija Huan Karlos Peinado prethodno je okončao istragu i naveo da postoje osnovi za optužbe za trgovinu uticajem, pronevjeru, korupciju u poslovanju i zloupotrebu imovine, dok je deo optužbi odbacio zbog nedovoljnih dokaza.

(Euronews/MONDO)

