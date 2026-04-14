Brutalan napad usred dana: Državljanin Srbije ranjen na šetalištu u Barseloni, policija blokirala kvart

Teško ranjen državljanin Srbije u Barseloni.

Izvor: David Zorrakino / ContactoPhoto / Profimedia

Teško je ranjen državljanin Srbije u pucnjavi koja se danas dogodila u Barseloni u Španiji, piše "El Caso". Kako se sumnja, trojica napadača su pokušala da ga ubiju ispred jednog kafića usred dana.

Zadobio je teške povrede u pucnjavi koja se dogodila danas oko 15.50 časova na šetalištu Paseo del Taulat, u naselju Sant Marti. Prvo su pokušali da mu prerežu vrat nakon čega su pucali u njega ispalivši nekoliko hitaca.

Pobjegli su nakon pokušaja ubistva sa mesta događaja. Policija intenzivno traga za njima dok je ranjeni državljanin Srbije hitno prebačen u bolnicu.

Njegov identitet zasad nije poznat. Na licu mjesta su i specijalne jedinice koje su blokirale taj dio grada.