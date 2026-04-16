logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lionel Mesi postao vlasnik fudbalskog kluba u Kataloniji

Nebojša Šatara
0

Španski niželigaš Kornela saopštio je u četvrtak da je Argentinac Lionel Mesi formalno postao vlasnik ovog kluba.

Lionel Mesi kupio fudbalski klub u Kataloniji Izvor: Profimedia/Florencia Tan Jun/Pximages

Kako su prenijeli katalonski mediji, ovaj potez osmostrukog osvajača Zlatne lopte dodatno su učvrstile Mesijeve bliske veze sa Barselonom, kao i njegovu posvećenost razvoju sporta i lokalnih talenata u Kataloniji.

Kornela je inače osnovana 1951. godine, jedan je od klubova sa najvećom tradicijom u katalonskom fudbalu, ali i na španskom nacionalnom nivou. Tokom svoje istorije, klub se istakao snažnom omladinskom akademijom i sposobnošću da se takmiči na najvišim nivoima poluprofesionalnog fudbala, postavši uzor u razvoju mladih talenata.

Kroz ovaj tim prošlo je nekoliko igrača koji su kasnije dosegli elitni nivo nacionalnog i međunarodnog fudbala, uključujući golmana reprezentacije Španije i Arsenala Davida Raju, Đordija Albu, Džerarda Martina, Havija Puada, Keitu Baldea, Iliju Sančeza i druge.
Mesijeva posvećenost mladim talentima ogleda se i u snažnoj omladinskoj strukturi kluba, čije ekipe nastupaju u najvišim omladinskim kategorijama na nacionalnom i regionalnom nivou.

Ova posvećenost je vidljiva i kroz druge Mesijeve inicijative za razvoj mladih, poput turnira koji nosi njegovo ime, čije je prvo izdanje održano prošlog decembra u Majamiju.

Na takmičenju je učestvovalo osam najboljih U16 ekipa svijeta (Njuel’s Old Bojs, Inter Milan, River Plata, Inter Majami, Atletiko Madrid, Čelsi, Mančester siti i Barselona).

Dolazak Lea Mesija označava početak nove ere u istoriji kluba, sa ciljem da se pokrene i sportski i institucionalni rast, ojačaju temelji i nastavi ulaganje u talente. Projekat se vodi dugoročnom vizijom i strateškim planom koji kombinuje ambiciju, održivost i snažnu povezanost sa lokalnim korijenima.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lionel Mesi Argentina Španija Katalonija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC