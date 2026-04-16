Lionel Mesi postao vlasnik fudbalskog kluba u Kataloniji

Španski niželigaš Kornela saopštio je u četvrtak da je Argentinac Lionel Mesi formalno postao vlasnik ovog kluba.
Kako su prenijeli katalonski mediji, ovaj potez osmostrukog osvajača Zlatne lopte dodatno su učvrstile Mesijeve bliske veze sa Barselonom, kao i njegovu posvećenost razvoju sporta i lokalnih talenata u Kataloniji.
Kornela je inače osnovana 1951. godine, jedan je od klubova sa najvećom tradicijom u katalonskom fudbalu, ali i na španskom nacionalnom nivou. Tokom svoje istorije, klub se istakao snažnom omladinskom akademijom i sposobnošću da se takmiči na najvišim nivoima poluprofesionalnog fudbala, postavši uzor u razvoju mladih talenata.
Kroz ovaj tim prošlo je nekoliko igrača koji su kasnije dosegli elitni nivo nacionalnog i međunarodnog fudbala, uključujući golmana reprezentacije Španije i Arsenala Davida Raju, Đordija Albu, Džerarda Martina, Havija Puada, Keitu Baldea, Iliju Sančeza i druge.
Mesijeva posvećenost mladim talentima ogleda se i u snažnoj omladinskoj strukturi kluba, čije ekipe nastupaju u najvišim omladinskim kategorijama na nacionalnom i regionalnom nivou.
Ova posvećenost je vidljiva i kroz druge Mesijeve inicijative za razvoj mladih, poput turnira koji nosi njegovo ime, čije je prvo izdanje održano prošlog decembra u Majamiju.
Na takmičenju je učestvovalo osam najboljih U16 ekipa svijeta (Njuel’s Old Bojs, Inter Milan, River Plata, Inter Majami, Atletiko Madrid, Čelsi, Mančester siti i Barselona).
Dolazak Lea Mesija označava početak nove ere u istoriji kluba, sa ciljem da se pokrene i sportski i institucionalni rast, ojačaju temelji i nastavi ulaganje u talente. Projekat se vodi dugoročnom vizijom i strateškim planom koji kombinuje ambiciju, održivost i snažnu povezanost sa lokalnim korijenima.
