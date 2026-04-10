Španija prkosi pritiscima: Sančez poziva na hitno stvaranje vojske Evropske unije

Španija poziva na hitno stvaranje vojske Evropske unije kako bi ojačala bezbjednost i odbranu, tvrdi premijer Sančez.

Izvor: Shutterstock/Gil Corzo/noamgalai

Španija je spremna da radi na stvaranju zajedničke vojske Evropske unije "već sutra", jer jedino tako evropske "osrednje sile" mogu dobiti na značaju u oblasti bezbjednosti i odbrane u današnjem svijetu, izjavio je španski premijer Pedro Sančez.

Europa tiene los recursos, las instituciones, el talento y los valores. No hay ninguna razón objetiva para que soñemos en pequeño.



Nos falta atrevernos a imaginar dónde podríamos llegar juntos.



— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon)April 10, 2026

"Spremni smo da napredujemo ka zajedničkoj evropskoj vojsci, ne za deset ili dvadeset godina, već odmah. Već sutra, ako mogu tako kolokvijalno da se izrazim", rekao je u Barseloni na forumu European Pulse, posvećenom budućnosti Evrope.

Sančez smatra da stvaranje zajedničke vojske nije pitanje izbora, već nužnost, imajući u vidu aktuelne ratove u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i rastuće globalne tenzije.

"Evropska unija se sastoji od osrednjih sila u oblasti odbrane i bezbjednosti, a kao takve možemo biti značajni jedino ako izgradimo zajedničku vojsku", rekao je Sančez, dodajući da je to neophodno kako "drugi ne bi koristili" ranjivost zemalja EU u toj oblasti.

Čovjek koji prkosi Trampu

Španski socijalista je ovu poruku uputio u trenutku krhkog primirja između SAD i Irana, kao i tokom napada Izraela na Liban, dok Brisel nema veći uticaj na dešavanja.

Španija je ranije odbila zahtjev američkog predsjednika Donalda Trampa da članice NATO-a povećaju izdvajanja za kupovinu oružja na pet odsto BDP-a.

Madrid je, osim toga, zatvorio svoj vazdušni prostor za američke avione koji bi mogli učestvovati u napadu na Iran, a preko svojih luka zabranio je i izvoz oružja u Izrael, optuživši obje zemlje za vođenje nezakonitog rata protivnog međunarodnom pravu.

SAD i Izrael su zbog toga kritikovali Španiju, a Tramp joj je u martu zaprijetio trgovinskim sankcijama.

Sančez, koga sljedeće godine očekuju parlamentarni izbori, rekao je da ulaganje u zajedničku odbranu i bezbjednost EU mora biti praćeno naporima u drugim oblastima, poput ekonomskog rasta i izgradnje većeg broja socijalnih stanova.

Podsjetimo, Izrael je isključio Španiju iz koordinacionog centra za primirje, što je izazvalo nove tenzije. Netanjahu je osudio španske kritike na račun izraelske politike.

"Izrael neće ćutati pred onima koji nas napadaju. Španija je klevetala naše heroje, vojnike Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), najmoralnije vojske na svijetu", izjavio je Netanjahu.

(Index.hr/Mondo)