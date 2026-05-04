Sunce, pijesak i srednji vijek: Ovaj gradić je sve popularniji za ljetovanje među turistima

Sve više turista ovog ljeta bira ovaj grad na Kosta Blanki zbog toplog vremena, odlične hrane i bogate kulture.

Kako se leto približava, putnici već uveliko planiraju i rezervišu svoja putovanja za naredne mjesece. Platforma Tripadvisor objavila je rezultate svog indeksa letnjih putovanja za 2026. godinu, koji otkriva najbrže rastuće destinacije među britanskim turistima na osnovu rezervacija za period od juna do avgusta.

Destinacije u Španiji dominiraju listom, a Alikante zauzima prvo mjesto. Ovaj gradić sve je poznatiji i među regionalnim turistima, a domaće turističke agencije ga sve češće uvrštavaju u svoju ponudu. U top 10 su i Plaja de Palma, Malaga i Sitses.

Na listi su i popularne destinacije poput Rodosa, Budimpešte i Dablina, ali i rastuće lokacije kao što su Alvor, Ksamil i Krakov.

Zašto je Alikante hit destinacija za 2026.

Alikante, smešten na španskoj obali Kosta Blanka, beleži veliki rast interesovanja zahvaljujući pristupačnim cijenama, sunčanom vremenu tokom cijele godine i odličnoj povezanosti, što ga čini atraktivnim kako za turiste, tako i za digitalne nomade.

Grad nudi spoj modernog života na plaži i istorijskog šarma, uz nasleđe koje uključuje mavarske, mediteranske i hrišćanske uticaje, kao i živahan centar pogodan za šetnju i boravak sa kućnim ljubimcima.

Posetioci mogu istražiti tvrđavu Santa Barbara (Santa Barbara zamak) na brdu ili prošetati živopisnim šetalištem Esplanada de Espanja, poznatim po mozaicima. Stari grad El Barijo Santa Kruz očarava uskim ulicama ukrašenim pločicama i cvijećem.

Za opuštanje tu su plaže poput Postihet Biča, dok izleti na ostrvo Tabarka nude priliku za ronjenje u kristalno čistom moru.

Ljubitelji kulture mogu uživati u festivalu Maura i Hrišćana koji se održava tokom leta, kao i u muzejima poput MACA i Muzeja Okeanske trke. Centralna pijaca nudi bogat izbor lokalnih sireva i suhomesnatih proizvoda.

Gastronomija je takođe veliki adut, obavezno probajte aros a banda, raznovrsne tapase i svježu morsku hranu.

