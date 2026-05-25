Ovo je lista 10 najjeftinijih i najskupljih evropskih gradova: Sarajevo proglašeno za najpovoljnije

Skupa putovanja sve češće mijenjamo povoljnim evropskim destinacijama. Prema najnovijem istraživanju, Sarajevo je najjeftiniji grad za odmor u 2026, a u samom vrhu je i Beograd.

S obzirom na to da cijene letova trenutno rastu, kratka putovanja u evropske gradove ovog ljeta vjerovatno će biti jedan od većih turističkih trendova.

Putnici skupe daleke destinacije zamenjuju jeftinijim i lakše dostupnim odmorima, ali kada tražite sebi zanimljivu destinaciju, važno je dobro se informisati.

Prema najnovijem City Costs Barometeru britanskog Post Office Travel Moneja, otkriveno je koji evropski gradovi nude najbolju, a koji najlošiju vrijednost za novac kada putnici stignu na odredište, piše Euronews. U dosad najvećem poređenju, godišnji izvještaj analizirao je cijene 12 svakodnevnih turističkih troškova za dvije osobe u 50 gradova. Time je putnicima pružen uvid u to koliko gradski odmor zaista može da košta.

U analizu su uključeni proizvodi poput šolje kafe, boce piva, limenke gaziranog pića, čaše vina, kao i večere od tri jela za dvoje uz kućno vino. Uključeni su i troškovi prevoza, poput povratnog transfera autobusom ili vozom od aerodroma, kao i 48-časovne karte za javni prevoz. Analiza je takođe obuhvatila cijenu turističkog razgledanja autobusom, ulaznicu za glavnu istorijsku atrakciju, vodeći muzej i umetničku galeriju. Na kraju je dodata i cijena dva noćenja u hotelu sa tri zvijezdice za dvije osobe.

Kako se navodi u izvještaju, "pozicija grada na listi manje je važna od toga kako cijene djeluju kada ste tamo i koliko planirate da trošite na određene stvari". Smještaj obično najviše utiče na ukupne troškove, a "čak i male promjene" u cijenama hotela mogu "pomjeriti ukupnu cijenu" kratkog odmora.

U jeftinijim gradovima imate više slobode da odlučujete usput. U skupljima malo planiranja pomaže da troškovi ostanu pod kontrolom.

Najjeftiniji evropski city breakovi za 2026.

Neki evropski gradovi "primjetno su jeftiniji kada stignete", navodi se u izveštaju.

- Izlasci i restorani su povoljniji, javni prevoz je pristupačan, a pojedine atrakcije mogu biti jeftinije nego što očekujete. To znači da možete više toga da radite, duže ostanete napolju i potpuno se prepustite onome što grad nudi bez stalnog provjeravanja cijena i ograničenja.

Prema barometru, istočna Evropa ponovo dominira listom najbolje vrijednosti, sa osam od deset najboljih mjesta za najjeftinije evropske gradske odmore. Po prvi put, Sarajevo je proglašeno najpovoljnijom evropskom city break destinacijom za 2026. godinu, sa ukupnim troškom od 248 funti (287 evra) za svih 12 analiziranih stavki.

Glavnom gradu Bosne i Hercegovine u top pet pridružuju se Bukurešt, Tirana, Beograd i Trenčin. Zahvaljujući povoljnom smještaju, jeftinom javnom prevozu i dobroj vrijednosti atrakcija, Sarajevo je, prema izvještaju, "savršeno" za putnike koji traže "bogatu kulturu, istoriju i hranu bez visokih cijena".

Za raznoliku ponudu aktivnosti i pristupačnu hranu i piće, "Bukurešt je mjesto koje treba rezervisati". Niske cijene smještaja, obroka i prevoza drže rumunsku prestonicu "čvrsto među najjeftinijim city breakovima ove godine". U "sve popularnijoj" Albaniji, Tirana ima "sve što vam treba" za opušten gradski odmor, dok Beograd u Srbiji "zadovoljava sve kriterijume" za noćni život, gastronomiju i šetnje uz rijeku "bez cijena velikih metropola". Top pet zatvara Trenčin u Slovačkoj, koji nudi "mirniju alternativu" većim glavnim gradovima i idealan je za posjetioce koji žele "sporiji tempo, mnogo šetnje, istorijske centre i veoma niske svakodnevne troškove".

Top 10 najjeftinijih evropskih city breakova:

1. Sarajevo, Bosna i Hercegovina: 287 €

2. Bukurešt, Rumunija: 299 €

3. Tirana, Albanija: 304,50 €

4. Beograd, Srbija: 307 €

5. Trenčin, Slovačka: 315 €

6. Riga, Letonija: 322 €

7. Lil, Francuska: 334 €

8. Vilnjus, Litvanija: 334 €

9. Strazbur, Francuska: 369 €

10. Podgorica, Crna Gora: 384,50 €

Najskuplji evropski city breakovi za 2026.

Na drugom kraju liste nalazi se Oslo kao najskuplji evropski city break za 2026. godinu, sa ukupnim troškom od 734 funte (850 evra) za analiziranih 12 stavki. Glavnom gradu Norveške među pet najskupljih pridružuju se Kopenhagen, Edinburg, Ženeva i Barselona.

"Više cijene smještaja i skuplji restorani uglavnom podižu ukupne troškove", navodi se u izvještaju Post Office Travel Moneja.

Top 10 najskupljih evropskih city breakova:

1. Oslo, Norveška: 850 €

2. Kopenhagen, Danska: 777 €

3. Edinburg, Škotska: 773,50 €

4. Ženeva, Švajcarska: 746 €

5. Barselona, Španija: 742 €

6. Dablin, Irska: 707 €

7. Amsterdam, Holandija: 705 €

8. Kork, Irska: 697 €

9. Venecija, Italija: 672 €

10. Madrid, Španija: 672 €

