Na grčkom ostrvu cijene kao prije deceniju: Ležaljke besplatne, a plaže bez gužve

Limnos, grčko ostrvo sa cijenama kao prije deceniju, nudi autentično iskustvo i besplatne ležaljke na plažama.

Dok se mnogi turisti žale na paprene cijene širom Mediterana, jedno grčko ostrvo na sjeveru Egejskog mora izdvaja se kao destinacija gdje ljetovanje i dalje nudi vrijednost za uloženi novac.

U pitanju je Limnos, ostrvo koje doživljava pravi procvat, a turistima nudi autentično iskustvo kakvo je na popularnijim destinacijama odavno nestalo.

Ono što je devedesetih godina važilo za udaljenu, vetrovitu vojnu bazu i sinonim za "prekomandu po kazni", danas je postalo jedan od glavnih aduta grčkog turizma.

Cijene kao prije čitave decenije i besplatne ležaljke

Jedan od glavnih razloga zašto je Limnos postao hit među putnicima jesu cijene koje na momente podsjećaju na one od prije deset godina. Turiste posebno raduje politika na plažama. Za razliku od mondenskih letovališta, ležaljke na Limnosu su uglavnom besplatne uz naručenu kafu ili piće, a na prostranim pješčanim plažama uvijek ima dovoljno mjesta bez osjećaja "gušenja" u gužvi.

Zbog plitke obale, morska voda je znatno toplija u poređenju sa drugim mjestima, dok specifični vjetrovi čine ostrvo pravom "premijom" za ljubitelje surfovanja.

Iako se očekuje da će ovog ljeta kapaciteti biti popunjeni do posljednjeg mjesta, mještani su odlučni u namjeri da odupru zamkama brzog bogaćenja i komercijalizacije. Oni duboko vjeruju da je upravo neiskvareni ambijent ono što posjetioci najviše cijene.

Obilne porcije i raj za gurmane

Lokalna ekonomija oslanja se na vrhunske domaće proizvode. Posjetioci Limnosa mogu očekivati izuzetno obilne porcije po kojima je ostrvo poznato.

Gastronomska ponuda se izdvaja po čuvenom siru Kalataki i domaćem medu, a budući da ostrvljani imaju "doktorat iz vinarstva", degustacije lokalnih vina su nezaobilazni dio turističke ponude.

Grčka "Sahara", flamingosi i odlična infrastruktura

Turistički potencijal Limnosa prevazilazi klasično ljetovanje, pa su tako posjetiocima na raspolaganju i nestvarni prirodni fenomeni. Na ostrvu se nalaze pješčane dine Amotines koje podsjećaju na afričku Saharu, dok močvarni predio Hortarolimni nudi potpuno neočekivan prizor za jedno egejsko ostrvo – jato flamingosa.

Infrastruktura je posljednjih godina značajno unapređena, pa su putevi široki i dobri, što olakšava obilazak prilično velikog ostrva (vožnja s jednog kraja na drugi traje oko sat vremena). Preporuka iskusnih putnika je da se iznajmi vozilo, pronađe uzvišenje i uživa u zalasku sunca sa impresivnim pogledom na siluetu Svete Gore (Atosa) u daljini.

Ovo nekadašnje vojno ostrvo je time prestalo da bude tajna, mijenja svoj status na turističkoj mapi, ali na sreću svojih posjetilaca – ne mijenja svoju autentičnu dušu.

