Kako ovog ljeta putovati bez dodatnih troškova zbog krize na Bliskom istoku: Savjeti koje morate znati pred put

Sukobi na Bliskom istoku mogli bi da izazovu skuplje avionske karte, kašnjenja i otkazivanja letova tokom ljetne sezone.

Skuplje avionske karte, moguća otkazivanja letova i promene planova u posljednjem trenutku... sukobi na Bliskom istoku mogli bi da zakomplikuju ljetnju sezonu putovanja širom svijeta.

Evropska komisija upozorava da bi produžena kriza mogla da dovede do rasta cijena prevoza i savjetuje putnicima da pažljivo provjeravaju uslove putovanja prije rezervacije kako bi izbjegli dodatne troškove.

Brisel ističe da poremećaji na energetskom tržištu, posebno zbog smanjenog transporta nafte kroz Ormuski moreuz, utiču na cijenu goriva, a samim tim i na avio-saobraćaj, drumski i željeznički prevoz, kao i turističke aranžmane. Ukoliko se situacija nastavi, putnici bi mogli da se suoče sa kašnjenjima, otkazivanjima i višim cienama putovanja.

Zbog toga je Evropska komisija objavila vodič kojim podsjeća putnike na njjihova prava, ali i obaveze avio-kompanija i turističkih organizatora.

Informisanost je najvažnija

Putnicima se savjetuje da prije kupovine detaljno prouče uslove putovanja i sačuvaju svu dokumentaciju. U slučaju otkazivanja leta, putnik ima pravo da bira između povrata novca, preusmjeravanja na drugi let ili povratka na početnu destinaciju, kao i pravo na pomoć na aerodromu.

Ako je let otkazan manje od 14 dana prije polaska, avio-kompanija je dužna da isplati nadoknadu, osim ako dokaže da su u pitanju vanredne okolnosti ili ako je na vrijeme ponudila odgovarajuću alternativu.

Evropska komisija pojašnjava da nestašica goriva koja sprečava realizaciju leta može da se smatra vanrednom okolnošću. Međutim, samo povećanje cijena goriva ne oslobađa avio-kompanije njihovih obaveza prema putnicima.

Brisel takođe naglašava da avio-kompanije ne mogu naknadno povećavati cijenu već kupljenih karata zbog poskupljenja goriva. Konačna cijena mora biti jasno prikazana od početka rezervacije i uključivati sve neizbježne troškove, dok dodatne usluge moraju biti jasno naznačene i posebno odobrene od strane putnika.

Oprez kod turističkih aranžmana

Kada je riječ o paket-aranžmanima, poput kombinacije leta i hotela, pravila EU dozvoljavaju organizatorima putovanja da povećaju cijenu samo ako je to predviđeno ugovorom i ako je direktno povezano sa rastom troškova goriva.

Ipak, postoje ograničenja. Poskupljenje do osam odsto putnik mora da prihvati, dok kod većeg povećanja ima pravo da odustane od putovanja bez penala. Takođe, organizator mora da obavijesti putnika najmanje 20 dana prije polaska i detaljno obrazloži razlog povećanja cijene.

Evropa ostaje sigurna destinacija

Predsjednik Evropske komisije za putovanja Eduardo Santander smatra da Evropa ima prednost u periodima globalne nestabilnosti, jer većinu turista čine upravo Evropljani.

Prema njegovim riječima, ovog ljeta bi više ljudi moglo da bira bliže destinacije unutar Evrope, što bi moglo podstaći interesovanje za evropske gradove i ljetovališta.

Santander savjetuje putnicima da pažljivo čitaju uslove rezervacije, posebno pravila o otkazivanju i refundaciji novca.

Turisti sve pažljivije troše novac

Predsjednica Svjetskog savjeta za putovanja i turizam Glorija Gevara ocjenjuje da će turisti ovog ljeta više obraćati pažnju na odnos cijene i kvaliteta usluge.

Kako kaže, mnogi će birati destinacije koje nude najbolju vrijednost za uloženi novac, dok bi broj dalekih putovanja, posebno ka Aziji, mogao da opadne.

Evropska komisija podsjeća i da vaučeri ne mogu automatski zamijeniti povrat novca, osim ako putnik na to izričito pristane.

Brisel poziva avio-kompanije i turističke agencije da ne ponove greške iz perioda pandemije kovida, kada su putnici često ostajali bez informacija, teško dolazili do kompanija i dugo čekali na povrat novca.

Iako će građani i ovog ljeta putovati, stručnjaci upozoravaju da će dobro planiranje biti važnije nego ikad.

Upoređivanje cijena, pažljivo čitanje uslova i poznavanje prava putnika mogli bi napraviti razliku između bezbrižnog odmora i problema sa otkazivanjima i dodatnim troškovima.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)