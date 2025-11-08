Gdje je najjeftinije, a gdje najskuplje živjeti na Balkanu: Sarajevo u sredini liste

Sarajevo je najskuplji grad u Bosni i Hercegovini, ali cijene života značajno variraju u odnosu na druge gradove regiona.

Izvor: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Portal Buka uporedio je troškove života u Sarajevu sa drugim gradovima Bosne i Hercegovine i regiona – od Banjaluke, Tuzle i Mostara, pa sve do Beograda, Zagreba, Podgorice, Skoplja, Ljubljane i Maribora. Rezultati pokazuju koliko standard može varirati u regionu, ali i koliko Sarajevo zaista „košta“ u poređenju sa susjedima.

Sarajevo i Banjaluka

Za četvoročlanu porodicu, život bez kirije u Sarajevu košta oko 4.324 KM, dok u Banjoj Luci isti standard iznosi 4.060 KM – razlika od 264 KM.

Sa stanarinom, troškovi su 5.500 KM u Sarajevu i 5.050 KM u Banjaluci, što znači da porodica u Banjaluci može mjesečno uštedjeti oko 450 KM.

Mostar i Tuzla – povoljniji život

Mostar nudi znatno niže troškove: bez kirije život košta oko 3.440 KM, a sa kirijom ukupno 4.300 KM, što znači uštedu od 1.200 KM u odnosu na Sarajevo.

Tuzla je još povoljnija: život bez kirije iznosi 3.587 KM, dok su kirije čak 54,6% niže. Ukupan trošak života sa kirijom je 4.100 KM, što je 1.400 KM manje nego u Sarajevu.

Beograd i Niš – skuplje opcije

U Beogradu je život skuplji: Sarajevo je 7,7% jeftinije bez kirije, a 17,2% jeftinije sa kirijom. Stanovi su 43,6% jeftiniji, a restorani 27,7% jeftiniji. Za isti standard života potrebno je 5.524 KM u Sarajevu, odnosno 6.673 KM u Beogradu – razlika 1.149 KM.

Niš je povoljniji: život u Sarajevu je 15,3% skuplji bez kirije, a 19% skuplji sa kirijom. Za isti standard potrebno je 5.556 KM u Sarajevu, a u Nišu 4.671 KM – razlika 885 KM.

Podgorica i Skoplje – blizu cijena Sarajeva

Podgorica nudi slične troškove: bez kirije Sarajevo je 2,8% skuplje, ali sa kirijom 4,9% povoljnije. Za isti standard potrebno je 5.578 KM u Sarajevu, a u Podgorici 6.000 KM – ušteda 422 KM.

U Skoplju je život povoljniji: Sarajevo je 13,2% skuplje bez kirije, a 15,4% skuplje sa kirijom. Za isti standard potrebno je 5.504 KM u Sarajevu, a u Skoplju 4.620 KM – razlika 884 KM.

Zagreb, Split, Ljubljana i Maribor – znatno skuplji

Zagreb je znatno skuplji: trošak života u Sarajevu je 19,8% niži bez kirije, a 25% niži sa kirijom. Za isti standard potrebno je 5.568 KM u Sarajevu, odnosno 7.600 KM u Zagrebu – razlika 2.032 KM.

Split je još skuplji: Sarajevo je 27,6% jeftinije bez kirije, a 33,8% jeftinije sa kirijom. Mjesečna ušteda u Sarajevu iznosi 3.039 KM.

Ljubljana je među najskupljim gradovima Balkana: trošak života u Sarajevu je 24,6% niži bez kirije, a 33,3% niži sa kirijom. Za isti standard potrebno je 5.477 KM u Sarajevu, a u Ljubljani 8.400 KM – razlika 2.923 KM.

Maribor je povoljniji od Ljubljane, ali skuplji od Sarajeva: troškovi života u Sarajevu su 15% niži, a za isti standard potrebno je 5.573 KM u Sarajevu, naspram 6.600 KM u Mariboru – razlika 1.027 KM.