U vodi za piće u Kaknju izmjeren višestruko povišen barijum: 40 puta veća koncentracija od preporuka SZO

Laboratorijska analiza pokazala je višestruko povišenu koncentraciju barijuma u vodi sa izvorišta Bukovica kod Kaknja. Stručnjaci upozoravaju na moguće zdravstvene rizike, dok nadležni još nisu dali objašnjenja.

Izvor: Shutterstock

Laboratorijska analiza vode za piće sa izvorišta Bukovica, kojim se snabdijeva najveći dio Kaknja, pokazala je da je u aprilu ove godine koncentracija barijuma iznosila 52,8 miligrama po litru, što je oko 40 puta više od zdravstveno zasnovane preporučene vrijednosti Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), koja iznosi 1,3 mg/L.

Riječ je o izvještaju akreditovane laboratorije "Sistem Qualitas" sa Pala, urađenom za potrebe JP "Vodokom" Kakanj. Uprkos izmjerenoj vrijednosti, u istom dokumentu navedeno je da uzorak odgovara važećem Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće u BiH, koji ne propisuje graničnu vrijednost za barijum.

Klinički toksikolog dr Sandra Đuranović upozorava da ovako visoke koncentracije mogu ukazivati na dugotrajnu izloženost stanovništva ovom metalu.

"Može se govoriti o hroničnoj ekspoziciji barijumu. Dokazano je da hronična izloženost dovodi do povećanog rizika od hipertenzije, poremećaja srčanog ritma, smanjenja plodnosti, ali i drugih zdravstvenih problema", rekla je Đuranović za Gerilu.

Ona podsjeća da su barijum i barit prirodni pratioci ležišta olova i cinka, te navodi da su kod stanovnika Vareša ranije već utvrđene povišene vrijednosti olova u krvi.

Za razliku od BiH, Srbija i Hrvatska propisuju maksimalnu dozvoljenu koncentraciju barijuma od 0,7 mg/L u vodi za piće, dok Srbija u vanrednim okolnostima dozvoljava najviše 3 mg/L. Izmjerena vrijednost u Kaknju bila je gotovo 18 puta viša i od tog izuzetka.

Portal Gerila navodi da je od Opštine Kakanj zatražio odgovore da li su nakon laboratorijskih nalaza obavljene dodatne analize, obaviještene zdravstvene institucije i građani, te šta se smatra mogućim uzrokom ovako visokih koncentracija.

Iz Opštine su odgovorili da nisu nadležni za tumačenje laboratorijskih nalaza i da se pitanja upute JP "Vodokom". Istovremeno, na zvaničnoj Facebook stranici načelnika Opštine ranije je objavljeno da su rezultati analiza "uredni".

Odgovore na pitanja do objavljivanja teksta nisu dostavili ni JP "Vodokom" Kakanj ni laboratorija "Sistem Qualitas", od koje je zatraženo pojašnjenje na osnovu kojih kriterijuma je uzorak proglašen zdravstveno ispravnim uprkos izmjerenoj koncentraciji barijuma.