Nova mjera Vlade Srbije: Majkama do 21.300 evra bespovratne pomoći za kupovinu kuće na selu

Vlada Srbije usvojila je uredbu, prema kojoj će majke djece do godinu dana moći da dobiju do 2,5 miliona dinara /oko 21.300 evra/ bespovratne pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, ukoliko ispunjavaju uslove dva državna programa podrške porodicama i razvoju sela.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ovom uredbom je omogućeno povezivanje dvije mjere državne podrške za rješavanje stambenog pitanja porodica sa djecom, koje sprvoode Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Ministarstvo za brigu o selu, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Majke, kroz program Ministarstva za brigu o selu, mogu da dobiju do 1,5 miliona dinara /oko 12.800 evra/ za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, dok dodatnih najviše milion dinara /oko 8.500 evra/ mogu da ostvare kroz subvenciju Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja djeteta.

Subvencija se odnosi na seosku kuću čija tržišna vrijednost ne prelazi 2,5 miliona dinara /oko 21.300 evra/, a cilj usvajanja ove uredbe jeste da se porodicama obezbijedi krov nad glavom, podstakne život u ruralnim sredinama i doprinese demografskom i ekonomskom jačanju sela.

Vlada Srbije je usvojila i Uredbu o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse, pa će ona, zavisno od kategorije turističkog mjesta, iznositi od 90 do 240 dinara /0,77 do 2,04 evra/.

Usvojen je i zaključak o usvajanju Programa podrške razvoja i jačanja konkurentnosti preduzetništva u 2026. godini, za šta je opredijeljeno 100 miliona dinara /oko 852.000 evra/.

Program je namijenjen preduzetnicima, zadrugama, mikro i malim privrednim društvima, uključujući i novoosnovane subjekte, za nabavku nove opreme, mašina, specijalizovanih alata, računarske opreme i softverskih licenci, kao i vozila i drugih transportnih sredstava za obavljanje djelatnosti.

Maksimalna vrijednost investicije koja može biti finansirana iznosi tri miliona dinara /oko 25.600 evra/, uz bespovratna sredstva do 50 odsto investicije, odnosno najviše 1,5 miliona dinara /oko 12.800 evra/.