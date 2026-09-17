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Podaci Ministarstva trgovine i turizma: Banje i Jahorina najtraženije destinacije za vaučere od 100 KM

Podaci Ministarstva trgovine i turizma: Banje i Jahorina najtraženije destinacije za vaučere od 100 KM

Izvor SRNA
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rađani Republike Srpske podnijeli su zahtjeve za 993 turistička vaučera u prvih sedam dana projekta subvencionisanja troškova smještaja, a najveće interesovanje iskazali su za banjske i velnes centre, kao i boravak u ugostiteljskim objektima na Jahorini.

Za sedam dana podneseno skoro 1.000 zahtjeva za turističke vaučere Izvor: Shutterstock

Iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske navode da trenutno u ovom projektu učestvuje 30 ugostitelja i pet turističkih agencija u Republici Srpskoj.

Projekat traje od 7. septembra do 30. novembra, a vrijednost vaučera je 100 KM.

Ovim vaučerima građanima su subvencionisani troškovi smještaja, odnosno noćenja sa doručkom.

Pravo na turistički vaučer ostvaruje svaki punoljetni građanin Republike Srpske, kao i građanin sa prebivalištem u Brčko distriktu koji posjeduje državljanstvo Srpske.

Vaučer se može koristiti za plaćanje usluge smještaja van mjesta prebivališta korisnika, i to za najmanje dva noćenja zaredom za jednog korisnika, odnosno najmanje tri noćenja zaredom kada vaučer koriste dva korisnika.

Sve informacije o projektu, uslovima korištenja, kao i ažurirani spisak ugostiteljskih objekata i turističkih agencija dostupni su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

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