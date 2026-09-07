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Turistički vaučeri od 100 KM od danas dostupni građanima Srpske

Turistički vaučeri od 100 KM od danas dostupni građanima Srpske

Autor Haris Krhalić
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Građani Srpske od danas mogu koristiti turističke vaučere od 100 KM za smještaj, a projekat traje do 30. novembra 2026. godine.

Turistički vaučeri od 100 KM od danas dostupni građanima Izvor: Media_Photos/Shutterstock

Građani Republike Srpske od danas, 7. septembra, mogu koristiti turističke vaučere u vrijednosti od 100 KM za subvencionisanje troškova smještaja sa doručkom u objektima na teritoriji Republike Srpske.

Pravo na vaučer imaju  svi punoljetni građani Republike Srpske, kao i građani sa prebivalištem u Brčko Distriktu koji imaju državljanstvo Republike Srpske.

Vaučer se može koristiti za smještaj van mjesta prebivališta korisnika. Za jednog korisnika potrebno je rezervisati najmanje dva noćenja zaredom, dok je za dva korisnika uslov najmanje tri uzastopna noćenja.

U projekat je trenutno uključeno 30 privrednih subjekata – 27 ugostiteljskih objekata za smještaj i tri turističke agencije.

Spisak objekata biće redovno ažuriran, u skladu sa pristizanjem novih prijava tokom cijelog perioda trajanja projekta.

Građani se za turistički vaučer prijavljuju direktnim obraćanjem ugostitelju ili turističkoj agenciji koji učestvuju u projektu.

Sve informacije o projektu, uslovima korištenja, kao i ažurirani spisak ugostiteljskih objekata i turističkih agencija dostupni su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Projekat turističkih vaučera trajaće od 7. septembra do 30. novembra 2026. godine.

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Tagovi

turistički vaučeri Vlada RS Ministarstvo trgovine i turizma RS

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