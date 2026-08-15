Od septembra korišćenje turističkih vaučera: Ko sve ima pravo na subvenciju od 100 KM i kako ih iskoristiti

Građani Republike Srpske moći će ove godine da koriste turističke vaučere u vrijednosti od 100 KM u periodu od 7. septembra do 30. novembra, u skladu sa uredbom koju je na ovonedjeljnoj sjednici usvojila Vlada Republike Srpske.

Izvor: Ministarstvo trgovine i turizma RS

Iz Ministarstva trgovine i turizma pojašnjavaju da iznos od 100 KM predstavlja sredstva koja korisnik može jednom u toku 2026. godine iskoristiti za plaćanje usluge smještaja, bez obzira na ukupnu vrijednost izvršene usluge.

Vaučer se može isključivo koristiti za usluge noćenja sa doručkom kod ugostitelja u objektu koji se nalazi van mjesta prebivališta korisnika, pri čemu ostali troškovi ishrane, pića ili druge fakultativne usluge nisu obuhvaćeni subvencijom.

Prema odredbama uredbe, pravo na vaučer ima svaki punoljetni građanin Republike Srpske, kao i građanin sa prebivalištem u Brčko Distriktu koji posjeduje državljanstvo Srpske.

Vaučer se može iskoristiti za plaćanje troškova u minimalnom trajanju od dva noćenja zaredom u korist jednog korisnika u jednoj smještajnoj jedinici, ili u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom u korist dva korisnika u jednoj smještajnoj jedinici. Ostvarivanje prava moguće je direktnim dogovorom sa ugostiteljem ili uz posredovanje turističke agencije.

Nakon stupanja uredbe na snagu, Ministarstvo će raspisati javni poziv za učešće ugostitelja i turističkih agencija koji ispunjavaju zakonske uslove.

Evidencija svih učesnika u postupku dodjele turističkih vaučera biće objavljena i javno dostupna na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.