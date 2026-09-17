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Rasplet filmskog bjekstva: Uhapšen poštar osumnjičen da je pobjegao sa ukradenim penzijama

Rasplet filmskog bjekstva: Uhapšen poštar osumnjičen da je pobjegao sa ukradenim penzijama

Autor Dušan Volaš
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Stipo Jukić iz Višića kod Čapljine, za kojim je bila raspisana potraga zbog sumnje da je počinio krivično djelo utaje, uhapšen je prilikom povratka u Bosnu i Hercegovinu.

Uhapšen poštar iz Čapljine Izvor: Shutterstock/Kzenon

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK), Jukić je uhapšen 16. septembra oko 14.30 časova na Međunarodnom graničnom prelazu Bijača.

Pripadnici Policijske uprave Čapljina preuzeli su ga od Granične policije BiH i smjestili u prostorije za zadržavanje. O njegovom hapšenju obaviješteni su Odjeljenje kriminalističke policije i nadležni tužilac, a istražne radnje se nastavljaju.

Filmsko bjekstvo

Jukićev nestanak prvobitno je prijavila njegova majka 7. septembra, nakon što je izgubila kontakt sa njim. Policija je tokom potrage utvrdila da se on 5. septembra u večernjim časovima uputio prema Mostaru, gdje su pronađeni njegovo vozilo i mobilni telefon. Tragovi su dalje vodili do jednog mostarskog hotela, a prema nezvaničnim informacijama, iz Mostara je otišao u Sarajevo, odakle je avionom preko Turske otputovao u Bangkok.

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MUP HNK je naknadno potvrdio da je Jukić napustio BiH, a da se nalazi na Tajlandu postalo je jasno kada je na TikTok profilu „444dvanaest“ osvanuo snimak na kojem, u društvu djevojke, djeluje veoma dobro raspoložen.

Neisplaćene penzije

Cijeli slučaj je privukao ogromnu pažnju javnosti jer je Jukić bio zaposlen kao poštar. U vrijeme njegovog nestanka, korisnicima na području Čapljine nije uručeno između 50 i 60 penzija koje je on prethodno preuzeo radi isplate.

Protiv njega je 10. septembra podnesena prijava zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo utaje iz člana 290. Krivičnog zakona Federacije BiH. Od tog trenutka, Jukić se više nije vodio kao nestala osoba, već kao osumnjičeni bjegunac. Hrvatska pošta Mostar je u međuvremenu saopštila da su sve penzije na području Čapljine u cijelosti isplaćene 10. septembra, te su u ovom preduzeću pokrenute interne provjere.

Internet fenomen

U danima potrage, priča o poštaru iz Čapljine prerasla je u pravi internet fenomen. Na platformi "4fund" pokrenuta je šaljiva „humanitarno-humoristična“ kampanja sa ciljem prikupljanja 15.000 evra za njegov povratak. Među šaljivo navedenim troškovima bili su avionska karta na relaciji Bangkok – Sarajevo, krema za sunčanje, ali i advokat koji govori tajlandski i „naški“. Takođe, na Fejsbuku je osnovana i stranica „Podrška Poštaru Stipi u Bangkoku“, prenose Vijesti.ba.

Ipak, Jukićev egzotični bijeg okončan je hapšenjem na granici. Policija i nadležno tužilaštvo sada treba da utvrde sve okolnosti njegovog odlaska iz BiH, kao i da rasvijetle šta se tačno dogodilo sa novcem koji mu je bio povjeren.

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Tagovi

Čapljina poštar hapšenje

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