Čapljinci nakon bjekstva poštara: "Mislili smo da je šala, uzeo je novac za provod. Da su neke pare, pa hajde"

Filmsko bjekstvo tridesetjednogodišnjeg poštara iz Čapljine, koji je nestao sa novcem namijenjenim za isplatu između 50 i 60 penzija, glavna je tema među mještanima ovog kraja.

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Dok nezvanični policijski tragovi ukazuju na to da je mladić sa novcem građana otputovao čak na Tajland, nadležni uvjeravaju da penzioneri neće ispaštati.

Nevjerica i osude sugrađana

Vijest da je njihov lokalni poštar iz mjesta Višići prisvojio novac i napustio Bosnu i Hercegovinu ostavila je građane u šoku, a reakcije variraju od potpunog iznenađenja do osude.

"Prvo sam mislila da je neka šala, a onda sam se baš iznenadila", priznala je jedna od penzionerki, dok drugi mještani ovaj potez pripisuju nezrelosti.

"Poznajem ga iz viđenja. Mlad dečko, ludost. Hoće da se malo zabavi", prokomentarisao je jedan stanovnik Čapljine. Ipak, mnogi su ogorčeni zbog činjenice da je meta bio novac najstarije populacije.

"Je l' korektno? Nije. To je 20 do 30 hiljada maraka, ispao sveznalac za ništa. Da su neke pare, pa hajde, al’ šta da radim. Ima nas svakakvih", zaključio je jedan od mještana za RTL Danas.

Penzije bezbjedne, u toku interna istraga

Iako je poštar u bjekstvu sa značajnom svotom novca, Hrvatska pošta Mostar oglasila se saopštenjem u kojem garantuje da korisnici njihovih usluga neće ostati uskraćeni za svoja primanja. Iz ovog preduzeća je potvrđeno da su na području Čapljine već podijeljene sve penzije, te da preduzimaju sve mjere kako bi održali pouzdanu uslugu i u ovakvim vanrednim okolnostima.

"Vezano uz slučaj nestanka poštara, u toku su interne provjere radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti. Budući da provjere još traju, u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi pojedinosti o slučaju niti informacije koje su predmet provjera", poručili su iz Pošte.

Filmska ruta bjekstva

Nestanak S. J. (31) prijavila je njegova majka 7. septembra, nakon što je dan ranije posljednji put stupila u kontakt sa njim. Policija je ubrzo utvrdila da je poštar napustio BiH, a nezvanični tragovi kretanja otkrivaju pažljivo osmišljen plan. Prema tim informacijama, on se iz Mostara prvo uputio ka Sarajevu, odakle je avionom odletio za Tursku, da bi na kraju nastavio put prema Bangkoku, gdje mu se trenutno gubi svaki trag.