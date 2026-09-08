Potraga za poštarom iz Čapljine dobila neočekivan obrt: Trag vodi prema Tajlandu

Za poštarom iz Višića kod Čapljine raspisana je potraga, dok se istražuje nestanak između 50 i 60 penzija koje nije dostavio korisnicima.

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Nestanak poštara S.J. iz Višića kod Čapljine dobio je neočekivan obrt nakon informacija da je napustio BiH i zaputio se prema Tajlandu, dok istovremeno u Hercegovini ostaje otvoreno pitanje šta se dogodilo sa desetinama penzija koje nisu dostavljene korisnicima.

Prema nezvaničnim saznanjima, S.J. je prije odlaska iz BiH boravio u jednom hotelu u Mostaru. Odatle je otišao prema Sarajevu, gdje je, prema kupljenoj avionskoj karti, trebalo da otputuje za Tursku, a krajnje odredište navedeno na karti bio je Bangkok, piše Hercegovinainfo.

Nije poznato da li je zaista stigao u glavni grad Tajlanda, ali iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona postoje saznanja da je napustio BiH.

Nestanak S.J. prijavljen je Policijskoj upravi Čapljina u ponedjeljak oko 10.30 časova.

Prema prijavi njegove majke, on je u subotu, 5. septembra, u večernjim časovima sa prijateljima otišao u Mostar.

Posljednji kontakt sa sinom ostvarila je u nedjelju, 6. septembra, oko 20.50 časova putem aplikacije WhatsApp. Nakon toga joj se više nije javljao na mobilni telefon.

MUP HNK potvrdio je da je raspisana operativna potraga za nestalim muškarcem.

Desetine penzija nisu dostavljene

Slučaj je dodatno dobio na težini zbog informacija da korisnicima nije dostavljeno između 50 i 60 penzija.

Tačan broj nedostavljenih penzija, kao i ukupan iznos novca, trebalo bi da utvrdi Hrvatska pošta Mostar.

Otvoreno je i pitanje šta se dogodilo sa novcem namijenjenim za isplatu penzija i kada će korisnici dobiti sredstva koja im pripadaju.

Iz Hrvatske pošte Mostar poručili su da korisnici nemaju razloga za zabrinutost.

„Hrvatska pošta Mostar poduzima sve potrebne aktivnosti radi zaštite interesa svojih korisnika i osiguravanja nesmetanog kontinuiteta pružanja poštanskih usluga. Posebno naglašavamo da nema razloga za zabrinutost korisnika: kao i do sada, svi umirovljenici koji mirovine primaju putem Hrvatske pošte Mostar uredno će primiti svoje mirovine“, naveli su iz ove kompanije.

Istovremeno, iz MUP-a HNK navode da Pošta do sada policiji nije podnijela prijavu koja bi se odnosila na ovaj slučaj.

Policija nastavlja potragu za S.J., dok bi dodatne informacije trebalo da rasvijetle okolnosti njegovog odlaska iz BiH i pitanje nedostavljenih penzija.