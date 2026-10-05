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Svjetlo koje otkriva tajne mozga: Trojici naučnika Nobelova nagrada za medicinu

Svjetlo koje otkriva tajne mozga: Trojici naučnika Nobelova nagrada za medicinu

Autor Dragana Božić
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Nobelovu nagradu za medicinu ove godine dobili su Karl Dajserot, Peter Hegeman i Georg Nagel za otkrića u vezi sa svjetlosno kontrolisanim jonskim kanalima i optogenetikom, saopštio je Nobelov komitet.

Nobelova nagrada za medicinu Izvor: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia

"Razumijevanje kako mozak formira sjećanja, osjećanja i ponašanja dugo je bio san istraživača", navodi se u saopštenju i dodaje da optogenetika "omogućava uključivanje ili isključivanje aktivnosti pojedinačnih nervnih ćelija u živom mozgu".

Komitet je napomenuo da se ova metoda "sada koristi u laboratorijama širom svijeta da bi se otkrile misterije mozga".

Dajserot je američki naučnik koji sarađuje sa Medicinskim institutom Hauard Hjuz i Univerzitetom Stanford.

Hegeman je njemački stručnjak koji radi na Humboltovom univerzitetu u Berlinu, a njegov sunarodnik Nagel radi na Univerzitet u Vircburgu.

Njih trojica će ravnopravno podijeliti novčani dio nagrade u iznosu od oko milion evra.

(Srna)

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medicina Nobelova nagrada

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