Svjetlo koje otkriva tajne mozga: Trojici naučnika Nobelova nagrada za medicinu

Nobelovu nagradu za medicinu ove godine dobili su Karl Dajserot, Peter Hegeman i Georg Nagel za otkrića u vezi sa svjetlosno kontrolisanim jonskim kanalima i optogenetikom, saopštio je Nobelov komitet.

Izvor: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia

"Razumijevanje kako mozak formira sjećanja, osjećanja i ponašanja dugo je bio san istraživača", navodi se u saopštenju i dodaje da optogenetika "omogućava uključivanje ili isključivanje aktivnosti pojedinačnih nervnih ćelija u živom mozgu".

Komitet je napomenuo da se ova metoda "sada koristi u laboratorijama širom svijeta da bi se otkrile misterije mozga".

Dajserot je američki naučnik koji sarađuje sa Medicinskim institutom Hauard Hjuz i Univerzitetom Stanford.

Hegeman je njemački stručnjak koji radi na Humboltovom univerzitetu u Berlinu, a njegov sunarodnik Nagel radi na Univerzitet u Vircburgu.

Njih trojica će ravnopravno podijeliti novčani dio nagrade u iznosu od oko milion evra.

(Srna)