Nobelova nagrada za medicinu trojcu koji je otkrio kako se imuni sistem drži pod kontrolom

Naučnici Meri Brunkou, Fred Ramsdel i Šimon Sakaguči dobitnici su Nobelove nagrade za medicinu za njihovo istraživanje povezano sa perifernom imunom tolerancijom, saopštio je Nobelov komitet.

U objavi se navodi da su njih troje identifikovali čuvare bezbjednosti imunog sistema, odnosno regulatorne "te" (T) ćelije, koje sprečavaju napade imunih ćelija na sopstveni organizam.

"Njihova otkrića su ključna za razumijevanje funkcionisanja imunog sistema, kao i toga zašto se kod svih nas ne razviju ozbiljne autoimune bolesti", izjavio je predsjedavajući Nobelovom komitetu Ole Kempe.

Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu dodijeljena je 115 puta. Ovu prestižnu nagradu dobilo je 229 naučnika u periodu između 1901. i 2024. godine.

U pitanju je jedna je od pet Nobelovih nagrada koje su osnovane 1895. godine po testamentu Alfreda Nobela, a dodjeljuje je Institut Karolinska za izuzetne doprinose u medicini ili fiziologiji

Imajući u vidu sa je nastala voljom Alfreda Nobela, nagradom upravlja Nobelova fondacija, a dodjeljuje je odbor koji se sastoji od pet članova izabranih od strane Švedske kraljevske akademije nauka.

Iako se često naziva Nobelovom nagradom za medicinu, Nobel je u svom testamentu izričito naveo da se nagrada dodjeljuje za " medicinu i fiziologiju", pa se tako nagrada može dodijeliti za širi spektar delovanja.

Prošle godine Nobelova nagrada za medicinu ili fiziologiju dodijeljenja je Viktoru Ambrosu iz Hanovera i Gariju Ruvkumu iz Berklija za otkriće mikroRNK i njenoj ulozi u post-transkripcionoj regulaciji gena.

Najmlađi dobitnik Nobelove nagrade za medicinu ili fiziologiju, imao je 31. godinu. U pitanju je Federik G. Bening iz Alistona koji je ovu nagradu dobio 1923. godine za otkriće inslulina.

Najstariji dobitnik Nobelove nagrade za medicinu ili fiziologiju, imao je 87. godina. Pejton Rous iz Baltimora Nobelovu nagradu dobio je 1966. godine za otkriće virusa koji izazivaju tumor.

