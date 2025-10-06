logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nobelova nagrada za medicinu trojcu koji je otkrio kako se imuni sistem drži pod kontrolom

Nobelova nagrada za medicinu trojcu koji je otkrio kako se imuni sistem drži pod kontrolom

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Naučnici Meri Brunkou, Fred Ramsdel i Šimon Sakaguči dobitnici su Nobelove nagrade za medicinu za njihovo istraživanje povezano sa perifernom imunom tolerancijom, saopštio je Nobelov komitet.

Nobelova nagrada za medicinu Izvor: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia

U objavi se navodi da su njih troje identifikovali čuvare bezbjednosti imunog sistema, odnosno regulatorne "te" (T) ćelije, koje sprečavaju napade imunih ćelija na sopstveni organizam.

"Njihova otkrića su ključna za razumijevanje funkcionisanja imunog sistema, kao i toga zašto se kod svih nas ne razviju ozbiljne autoimune bolesti", izjavio je predsjedavajući Nobelovom komitetu Ole Kempe. 

Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu dodijeljena je 115 puta. Ovu prestižnu nagradu dobilo je 229 naučnika u periodu između 1901. i 2024. godine.

U pitanju je jedna je od pet Nobelovih nagrada koje su osnovane 1895. godine po testamentu Alfreda Nobela, a dodjeljuje je Institut Karolinska za izuzetne doprinose u medicini ili fiziologiji

Imajući u vidu sa je nastala voljom Alfreda Nobela, nagradom upravlja Nobelova fondacija, a dodjeljuje je odbor koji se sastoji od pet članova izabranih od strane Švedske kraljevske akademije nauka.

Iako se često naziva Nobelovom nagradom za medicinu, Nobel je u svom testamentu izričito naveo da se nagrada dodjeljuje za " medicinu i fiziologiju", pa se tako nagrada može dodijeliti za širi spektar delovanja.

Prošle godine Nobelova nagrada za medicinu ili fiziologiju dodijeljenja je Viktoru Ambrosu iz Hanovera i Gariju Ruvkumu iz Berklija za otkriće mikroRNK i njenoj ulozi u post-transkripcionoj regulaciji gena.

Najmlađi dobitnik Nobelove nagrade za medicinu ili fiziologiju, imao je 31. godinu. U pitanju je Federik G. Bening iz Alistona koji je ovu nagradu dobio 1923. godine za otkriće inslulina.

Najstariji dobitnik Nobelove nagrade za medicinu ili fiziologiju, imao je 87. godina. Pejton Rous iz Baltimora Nobelovu nagradu dobio je 1966. godine za otkriće virusa koji izazivaju tumor.

(Srna/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

medicina Nobelova nagrada

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ