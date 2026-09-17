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U Kotoru uhapšena turska državljanka: Traži se zbog teškog seksualnog napada na dijete, prijeti joj 35 godina zatvora

U Kotoru uhapšena turska državljanka: Traži se zbog teškog seksualnog napada na dijete, prijeti joj 35 godina zatvora

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Državljanka Turske uhapšena je u Kotoru po Interpolovoj potjernici koju je za njom raspisala Ankara zbog seksualnog napada na dijete.

Državljanka Turske osumnjičena za seksualni napad na dijete Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Uhapšena je M. G. (27) po međunarodnoj potjernici kancelarije Interpola iz Ankare zbog sumnje da je počinila krivična djela teški seksualni napad protiv djeteta i protivpravno lišenje slobode, za koja je u Turskoj zaprijećena kazna zatvora do 35 godina, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Potjernica je raspisana kako bi se obezbijedilo prisustvo u krivičnom postupku koji se protiv nje vodi pred nadležnim sudom u Turskoj.

Ona će u zakonom propisanom roku biti sprovedena sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici radi određivanja ekstradicionog pritvora.

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Tagovi

hapšenje Crna Gora Turska Kotor iskorištavanje djece

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