U Kotoru uhapšena turska državljanka: Traži se zbog teškog seksualnog napada na dijete, prijeti joj 35 godina zatvora

Državljanka Turske uhapšena je u Kotoru po Interpolovoj potjernici koju je za njom raspisala Ankara zbog seksualnog napada na dijete.
Uhapšena je M. G. (27) po međunarodnoj potjernici kancelarije Interpola iz Ankare zbog sumnje da je počinila krivična djela teški seksualni napad protiv djeteta i protivpravno lišenje slobode, za koja je u Turskoj zaprijećena kazna zatvora do 35 godina, saopštila je Uprava policije Crne Gore.
Potjernica je raspisana kako bi se obezbijedilo prisustvo u krivičnom postupku koji se protiv nje vodi pred nadležnim sudom u Turskoj.
Ona će u zakonom propisanom roku biti sprovedena sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici radi određivanja ekstradicionog pritvora.