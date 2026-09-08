logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen crnogorski odbornik zbog veličanja Ratka Mladića: Objavio sporan snimak na Fejsbuku (Video)

Uhapšen crnogorski odbornik zbog veličanja Ratka Mladića: Objavio sporan snimak na Fejsbuku (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Crnogorski odbornik Milivoje Brković uhapšen je zbog javne podrške Ratku Mladiću, dok je protiv mitropolita Metodija formiran predmet zbog veličanja Mladića.

Brković uhapšen zbog objave podrške Mladiću, predmet formiran i protiv Metodija Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Odbornik Ujedinjene Crne Gore u Skupštini Podgorice Milivoje Brković Brdža uhapšen je po nalogu osnovnog državnog tužioca zbog sumnje da je objavom podrške juče sahranjenom Ratku Mladiću uznemirio pojedince ili grupu ljudi, prenosi Blic pisanje Tanjuga. 

Terete ga da je prekršio član 13 Zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije. "Vijestima" je nezvanično rečeno da je Brković na Fejsbuk profilu objavio video zapis performansa u Podgorici, kada je grupa muškaraca raširila transparent na kom piše "Generale Hristos Voskrese", a potom upalila baklje u bojama trobojke. Brković će danas biti priveden kod sudije za prekršaje.

Istovremeno, Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija zbog "veličanja" generala Ratka Mladića.

Metodije služio pomen Mladiću

Iz tužilaštva je podgoričkim Vijestima rečeno da je protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog formiran predmet zbog krivičnog djela "izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje".

"Obavještavamo vas da je provjerom kroz zvanične evidencije u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici utvrđeno da je protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija formiran predmet zbog krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje", piše u odgovoru tužilaštva Vijestima.

Metodije je 28. avgusta u Pivskom manastiru kazao da je narod u Mladiću "prepoznao sve one divne i svete odlike srpskih ratnika i vitezova". U saopštenju objavljenom na sajtu Eparhije budimljansko-nikšićke navodi se da je po završetku liturgije odslužen "pomen novopredstavljenom slugi Božjem generalu Ratku Mladiću".

Krivične prijave zbog navodnog veličanja srpskog generala Ratka Mladića, koji je 27. avgusta preminuo u pritvorskoj bolnici haškog Mehanizma, protiv Metodija i lidera DNP Milana Kneževića podnela je grupa bošnjačkih nevladinih organizacija, 31. avgusta.

Pogledajte fotografije sa sahrane Ratka Mladića

Ratko Mladić sahranjen je juče na Topčiderskom groblju u Beogradu pored svoje tragično stradale ćerke Ane. Prethodno je njegovo tijelo bilo izloženo u crkvi Svetog Luke na Košutnjaku, gdje je opelo održao patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije.

Sahrani Ratka Mladića prisustvovalo je više desetina hiljada ljudi iz Srbije i zemalja regiona.

Pogledajte

03:56
Darko Mladić govor
Izvor: Mondo/Petar Aleksić
Izvor: Mondo/Petar Aleksić

 (Blic/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ratko Mladić Crna Gora hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ