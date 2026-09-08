Uhapšen crnogorski odbornik zbog veličanja Ratka Mladića: Objavio sporan snimak na Fejsbuku (Video)

Crnogorski odbornik Milivoje Brković uhapšen je zbog javne podrške Ratku Mladiću, dok je protiv mitropolita Metodija formiran predmet zbog veličanja Mladića.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Odbornik Ujedinjene Crne Gore u Skupštini Podgorice Milivoje Brković Brdža uhapšen je po nalogu osnovnog državnog tužioca zbog sumnje da je objavom podrške juče sahranjenom Ratku Mladiću uznemirio pojedince ili grupu ljudi, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Terete ga da je prekršio član 13 Zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije. "Vijestima" je nezvanično rečeno da je Brković na Fejsbuk profilu objavio video zapis performansa u Podgorici, kada je grupa muškaraca raširila transparent na kom piše "Generale Hristos Voskrese", a potom upalila baklje u bojama trobojke. Brković će danas biti priveden kod sudije za prekršaje.

Istovremeno, Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija zbog "veličanja" generala Ratka Mladića.

Metodije služio pomen Mladiću

Iz tužilaštva je podgoričkim Vijestima rečeno da je protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog formiran predmet zbog krivičnog djela "izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje".

"Obavještavamo vas da je provjerom kroz zvanične evidencije u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici utvrđeno da je protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija formiran predmet zbog krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje", piše u odgovoru tužilaštva Vijestima.

Metodije je 28. avgusta u Pivskom manastiru kazao da je narod u Mladiću "prepoznao sve one divne i svete odlike srpskih ratnika i vitezova". U saopštenju objavljenom na sajtu Eparhije budimljansko-nikšićke navodi se da je po završetku liturgije odslužen "pomen novopredstavljenom slugi Božjem generalu Ratku Mladiću".

Krivične prijave zbog navodnog veličanja srpskog generala Ratka Mladića, koji je 27. avgusta preminuo u pritvorskoj bolnici haškog Mehanizma, protiv Metodija i lidera DNP Milana Kneževića podnela je grupa bošnjačkih nevladinih organizacija, 31. avgusta.

Pogledajte fotografije sa sahrane Ratka Mladića

Vidi opis Uhapšen crnogorski odbornik zbog veličanja Ratka Mladića: Objavio sporan snimak na Fejsbuku (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 20 / 20

Ratko Mladić sahranjen je juče na Topčiderskom groblju u Beogradu pored svoje tragično stradale ćerke Ane. Prethodno je njegovo tijelo bilo izloženo u crkvi Svetog Luke na Košutnjaku, gdje je opelo održao patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije.

Sahrani Ratka Mladića prisustvovalo je više desetina hiljada ljudi iz Srbije i zemalja regiona.

Pogledajte 03:56 Darko Mladić govor Izvor: Mondo/Petar Aleksić Izvor: Mondo/Petar Aleksić

(Blic/MONDO)