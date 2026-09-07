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Darko Miličić na sahrani Ratka Mladića

Darko Miličić na sahrani Ratka Mladića

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Darko Miličić je došao na sahranu generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Pridružio se okupljenima i zapalio svijeću.

Darko Miličić na sahrani Ratka Mladića Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Na sahrani generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića pojavio se i Darko Miličić. Nekadašnji reprezentativac Srbije i bivši NBA košarkaš snimljen je u masi koja je došla da isprati vojnog komandanta VRS.

Ratko Mladić je rođen 12. marta 1942. godine u selu Božanovići kod Kalinovika, tada dijelu fašističke Nezavisne Države Hrvatske. Gradio je vojničku karijeru kroz Jugoslovensku Narodnu Armiju, da bi 1992. godine nakon formiranja VRS bio postavljen na njeno čelo. Preminuo je u zatvoru u Hagu u Holandiji 27. avgusta 2026. godine.

U subotu mu je održana komemoracija, a sada je veliki broj građana došao na sahranu. Pogledajte i Darka Miličića u masi okupljenih:

Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Grobari i Delije

Prije početka 180. vječitog derbija koji je odigran u nedjelju od 19 časova navijači Crvene zvezde i Partizana su zajedno skandirali Ratku Mladiću. Utakmica je počela minutom ćutanja posvećenom ratnom lideru Republike Srpske, a navijači Crvene zvezde su imali i koreografiju posvećenu njemu.

Prije sahrane koja će se održati na Topčiderskom groblju gdje će Ratko Mladić biti sahranjen pored kćerke Ane preminule 1994. godine opelo je održano u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu.

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Tagovi

Darko Miličić Ratko Mladić košarka

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