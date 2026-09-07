Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije poručio je u besjedi tokom opijela generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke u Beogradu da će njegovo ime ostati duboko utkano u pamćenje i molitve najvećeg dijela srpskog naroda.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Patrijarh je istakao da srpski narod generalu Mladiću duguje zahvalnost kao vojniku koji je u tragičnom i teškom trenutku stajao na čelu vojske, podnio žrtvu i položio život za opstanak svoga roda.

"Srpska pravoslavna crkva ni o kome ne donosi presudu u odnosu na večnost, nego se za svakoga moli i sve prepušta sudu Božijem koji je jedini pravedan", istakao je Njegova svetost tokom opijela.

Patrijarh je istakao da postoje ljudski sudovi i ljudska pravda, koji su prolazni i uslovljeni mnogim varljivim faktorima.

"Zemaljski sud i zemaljska pravda nisu uvijek svima mjerila istom mjerom. Naš narod nosi gorko iskustvo. Znamo da nijedan zemaljski sud nije nepogrešiv, niti njegova presuda može iscrpiti istinu o bilo kojem životu. Božiji sud je jedini konačan i pravedan i njegova riječ je istina", poručio je patrijarh.

Ukazao je da taj sud nije nalik ovozemaljskom i pred njim stoji beskrajna ljubav prema čovjeku.

Vidi opis Patrijarh Porfirije: Ime generala Mladića ostaće duboko utkano u pamćenje srpskog naroda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 10 10 / 10

"Danas stojimo pred odrom Ratka Mladića za koga znamo da je bio hrišćanin, koji se posljednjih godina ispovijedao i pričešćivao, vjerujući i nadajući se u milost Božiju i koji se na kraju upokojio držeći krst na svojnim grudima", rekao je patrijarh.

Kad god se, kaže patrijarh, sabiramo na molitvu i kada služimo liturgiju, pravoslavni hrišćani se mole za mir sveg svijeta i za spasenje svakog čovjeka, to i ovoga puta činimo.

"Postavlja se pitanje da li je smrt posljednje što ćemo reći o sebi ili je čovjek možda nešto više od toga. Postoji li neko ko nam pred smrt stavara drugačiju perspektivu i daje drugačiji odgovor. Mi pravoslavni hrišćani znamo da je to Isus Hristos koji daje odgovor dostojan čovjeka, a taj odogovor se nalazi u njegovom krstu i vaskrsenju", naveo je patrijarh srpski.

Svojom smrću, ističe patrijarh, Hristos je pobijedio smrt, a svojim vaskrsenjem otvorio svima vrata vječnoga života.

"Bog nas je stvorio za život vječni. Smrt nije nestanak, nego privremeni rastanak", naveo je patrijarh Porfirije.

(Srna)