Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije poručio je u besjedi tokom opijela generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke u Beogradu da će njegovo ime ostati duboko utkano u pamćenje i molitve najvećeg dijela srpskog naroda.
Patrijarh je istakao da srpski narod generalu Mladiću duguje zahvalnost kao vojniku koji je u tragičnom i teškom trenutku stajao na čelu vojske, podnio žrtvu i položio život za opstanak svoga roda.
"Srpska pravoslavna crkva ni o kome ne donosi presudu u odnosu na večnost, nego se za svakoga moli i sve prepušta sudu Božijem koji je jedini pravedan", istakao je Njegova svetost tokom opijela.
Patrijarh je istakao da postoje ljudski sudovi i ljudska pravda, koji su prolazni i uslovljeni mnogim varljivim faktorima.
"Zemaljski sud i zemaljska pravda nisu uvijek svima mjerila istom mjerom. Naš narod nosi gorko iskustvo. Znamo da nijedan zemaljski sud nije nepogrešiv, niti njegova presuda može iscrpiti istinu o bilo kojem životu. Božiji sud je jedini konačan i pravedan i njegova riječ je istina", poručio je patrijarh.
Ukazao je da taj sud nije nalik ovozemaljskom i pred njim stoji beskrajna ljubav prema čovjeku.
Patrijarh Porfirije: Ime generala Mladića ostaće duboko utkano u pamćenje srpskog naroda
"Danas stojimo pred odrom Ratka Mladića za koga znamo da je bio hrišćanin, koji se posljednjih godina ispovijedao i pričešćivao, vjerujući i nadajući se u milost Božiju i koji se na kraju upokojio držeći krst na svojnim grudima", rekao je patrijarh.
Kad god se, kaže patrijarh, sabiramo na molitvu i kada služimo liturgiju, pravoslavni hrišćani se mole za mir sveg svijeta i za spasenje svakog čovjeka, to i ovoga puta činimo.
"Postavlja se pitanje da li je smrt posljednje što ćemo reći o sebi ili je čovjek možda nešto više od toga. Postoji li neko ko nam pred smrt stavara drugačiju perspektivu i daje drugačiji odgovor. Mi pravoslavni hrišćani znamo da je to Isus Hristos koji daje odgovor dostojan čovjeka, a taj odogovor se nalazi u njegovom krstu i vaskrsenju", naveo je patrijarh srpski.
Svojom smrću, ističe patrijarh, Hristos je pobijedio smrt, a svojim vaskrsenjem otvorio svima vrata vječnoga života.
"Bog nas je stvorio za život vječni. Smrt nije nestanak, nego privremeni rastanak", naveo je patrijarh Porfirije.
(Srna)