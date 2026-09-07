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Patrijarh Porfirije: Ime generala Mladića ostaće duboko utkano u pamćenje srpskog naroda

Patrijarh Porfirije: Ime generala Mladića ostaće duboko utkano u pamćenje srpskog naroda

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije poručio je u besjedi tokom opijela generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke u Beogradu da će njegovo ime ostati duboko utkano u pamćenje i molitve najvećeg dijela srpskog naroda.

Patrijarh Porfirije besjeda Ratku Mladiću Izvor: Kurir/Marko Karović

Patrijarh je istakao da srpski narod generalu Mladiću duguje zahvalnost kao vojniku koji je u tragičnom i teškom trenutku stajao na čelu vojske, podnio žrtvu i položio život za opstanak svoga roda.

"Srpska pravoslavna crkva ni o kome ne donosi presudu u odnosu na večnost, nego se za svakoga moli i sve prepušta sudu Božijem koji je jedini pravedan", istakao je Njegova svetost tokom opijela.

Patrijarh je istakao da postoje ljudski sudovi i ljudska pravda, koji su prolazni i uslovljeni mnogim varljivim faktorima.

"Zemaljski sud i zemaljska pravda nisu uvijek svima mjerila istom mjerom. Naš narod nosi gorko iskustvo. Znamo da nijedan zemaljski sud nije nepogrešiv, niti njegova presuda može iscrpiti istinu o bilo kojem životu. Božiji sud je jedini konačan i pravedan i njegova riječ je istina", poručio je patrijarh.

Ukazao je da taj sud nije nalik ovozemaljskom i pred njim stoji beskrajna ljubav prema čovjeku.

"Danas stojimo pred odrom Ratka Mladića za koga znamo da je bio hrišćanin, koji se posljednjih godina ispovijedao i pričešćivao, vjerujući i nadajući se u milost Božiju i koji se na kraju upokojio držeći krst na svojnim grudima", rekao je patrijarh.

Kad god se, kaže patrijarh, sabiramo na molitvu i kada služimo liturgiju, pravoslavni hrišćani se mole za mir sveg svijeta i za spasenje svakog čovjeka, to i ovoga puta činimo.

"Postavlja se pitanje da li je smrt posljednje što ćemo reći o sebi ili je čovjek možda nešto više od toga. Postoji li neko ko nam pred smrt stavara drugačiju perspektivu i daje drugačiji odgovor. Mi pravoslavni hrišćani znamo da je to Isus Hristos koji daje odgovor dostojan čovjeka, a taj odogovor se nalazi u njegovom krstu i vaskrsenju", naveo je patrijarh srpski.

Svojom smrću, ističe patrijarh, Hristos je pobijedio smrt, a svojim vaskrsenjem otvorio svima vrata vječnoga života.

"Bog nas je stvorio za život vječni. Smrt nije nestanak, nego privremeni rastanak", naveo je patrijarh Porfirije. 

(Srna)

Tagovi

patrijarh Porfirije Ratko Mladić sahrana

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