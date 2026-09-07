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Kovčeg sa tijelom Ratka Mladića izložen u Beogradu

Kovčeg sa tijelom Ratka Mladića izložen u Beogradu

Autor Haris Krhalić
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Kovčeg sa tijelom Ratka Mladića izložen je u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu.

ratko mladić Izvor: SRNA/Sanja Srdić

Kovčeg sa tijelom Ratka Mladića izložen je u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, gdje građani mogu da se oproste od njega.

Mimohod građana je počeo, a uz kovčeg se nalaze vojnici i njegov sin Darko, javlja izvještač Srne sa lica mjesta.

Na kovčegu je izložena šapka Ratka Mladića, dok su pored postavljeni njegovi ordeni. Kod crkve je od ranih jutarnjih časova formirana velika kolona građana.

Uz saobraćajnicu kod hrama postavljene su kutije gdje građani mogu da upale svijeće. Mimohod je predviđen do 12.00 časova, kada će biti služeno opijelo.

Prema protokolu sahrane, dolazak na Topčidersko groblje, gdje će Mladić biti sahranjen uz vojne počasti, predviđen je u 13.30 časova.

Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu.

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