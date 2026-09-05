Komemoracija Ratku Mladiću u Beogradu: Građani i saborci se opraštaju od generala

U Domu Vojske Srbije u Beogradu danas se održava komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon minuta ćutanja, okupljenima se obratio Branko Krga, penzionisani general-pukovnik, vojni ataše u Moskvi i Načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije i Vojske Srbije i Crne Gore od 2002. do 2005. godine.

"Bili smo istovremeno komandanti brigada. Držao je pouče lekcije iz teorije i prakse. Posebno je ispoljavao brigu za vojnike. Govorio je da on kao vojnik neće da se meša u politiku Nijednog momenta nije postavljao pitanje lične sudbine.... Najbolje bi bilo postaviti jedno pitanje: šta se moglo dogoditi da se on, njegove kolege, vojnici, srpski narod nisu branili od progona i uništenja", rekao je on.

Branko Krga je u govoru izdvojio tri događaja koja, kako je naveo, oslikavaju ličnost generala Ratka Mladića.

"Izdvojio bih tri događaja koja govore o ličnosti generala Mladića. Krajem osamdesetih pokazivao je vrhunsko poznavanje vojne struke i brigu za vojnike. Godine 1994. odbio je da se miješa u politiku, rekavši da je kao vojnik dužan da ostane principijelan. Uoči Dejtonskog sporazuma, prilikom preuzimanja francuskih pilota, tražio je obnovu mostova i škola i stipendiranje djece poginulih, ne postavljajući pitanje sopstvene sudbine. To je, po mom mišljenju, pokazalo njegov profesionalizam, principijelnost i brigu za druge", rekao je.

Na komemoraciji se obratila i Јelena Guskova, ruska istoričarka i akademik.

"Sigurna sam da će general ući u istoriju srpskog naroda. U školama, na univerzitetima, proučavaće se njegova biografija. Iz mog iskustva znam da je čovjek neobičnog karaktera, snažan", rekla je ona.

Ispred Doma Vojske okupio se veliki broj građana i saboraca kaoji su željeli da odaju posljednju počast Ratku Mladiću.

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je u Beogradu da će njegov otac biti sahranjen u ponedeljak, 7. septembra. Pozvao je prijatelje, poštovaoce i građane da dođu i dostojanstveno ga isprate na poslednji počinak. Tijelo generala biće od 7 časova u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, a nakon oproštaja u 12 časova kolona će krenuti ka Topčiderskom groblju, gdje će biti sahranjen pored kćerke Ane.

Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu, a Haški mehanizam je ranije odbio više zahtkeva da bude pušten na liječenje u Srbiju.