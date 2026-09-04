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Marta Kos otkazala posjetu Srbiji zbog Ratka Mladića: Oglasio se Aleksandar Vučić

Marta Kos otkazala posjetu Srbiji zbog Ratka Mladića: Oglasio se Aleksandar Vučić

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Evropska komesarka Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Srbiji zbog reakcija na smrt Ratka Mladića. Aleksandar Vučić oštro je odgovorio na njenu odluku.

Marta Kos otkazala posjetu Srbiji zbog reakcija na smrt Ratka Mladića, Vučić odgovorio Izvor: Christophe Licoppe/European Commission

"Ratko Mladić je osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Povratak njegovih posmrtnih ostataka u Beograd podsjeća Evropu na najtamnije stranice naše nedavne istorije", napisala je Kos na društvenoj mreži X.

Ona je ocijenila da je način na koji se govori o Mladićevoj smrti u suprotnosti sa evropskim vrijednostima.

"Uznesenost oko njegove smrti je nespojiva sa vrijednostima na kojima je izgrađen evropski put. Taj put zahtijeva suočavanje sa prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina. Vrijednosti koje podupiru našu zajedničku budućnost nisu predmet pregovora. U ovom kontekstu, odlučila sam da ne nastavim sa planiranom posetom Srbiji u ovom trenutku", navela je Kos.

Komesarka EU ranije je rekla da će način na koji Srbija bude postupala povodom Mladićeve sahrane biti "veoma važan test" za njen evropski put.

"Glorifikacija ratnih zločinaca je protiv naših evropskih vrijednosti i nema mjesta u Evropskoj uniji niti u zemljama koje žele da postanu članice", poručila je Kos.

Ubrzo se oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Kad god postoji nešto loše što bi rekla za Srbiju, ona je uvijek vjesnik i rodonačelnik. Rekao sam predstavniku Evropske komisije u Beogradu da će to da se desi", rekao je Vučić.

On je ocijenio da je obrazloženje za otkazivanje posjete "kao i obično kratko i glupo", dodajući da Srbija, kako je rekao, ne može da utiče na održavanje sahrane.

 "Šta treba, da zabranimo sahranu? Pasja groblja pravimo? Mislim da oni nisu najbolje razumjeli poruku cijelog srpskog naroda", naveo je predsjednik Srbije.

Vučić je rekao i da ga više brine ono što će se 16. septembra dešavati u Hagu, kada je zakazano izricanje prvostepene presude Hašimu Tačiju i ostalima, nego odluka Marte Kos da ne dođe u Srbiju.

"A taman sam htio da se ispričamo kako ćemo za jedno četiri godine da otvorimo Klaster 3", rekao je Vučić.

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Tagovi

Marta Kos Aleksandar Vučić Ratko Mladić

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